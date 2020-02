Siemię lniane - co to jest, właściwości, jak stosować, siemię lniane mielone, do picia

fot. Adobe Stock

Te tajemnicze ziarenka skrywają w sobie cudowne właściwości prozdrowotne. Mało kto wie, iż siemię lniane to niezwykły przyjaciel każdej kobiety - odczuwalnie poprawia urodę, przyspiesza metabolizm i działa łagodząco na wiele dolegliwości. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Siemię lniane to kolejny naturalny środek, którym obdarowała nas matka natura, a o którym, co 2-ga osoba wie tylko tyle, że po przygotowaniu ma "nieciekawą" konsystencję. A gdzie wiedza o tym, co najcenniejsze w tych niewielkich, brązowych ziarenkach?

Siemię lniane to nasiona lnu zwyczajnego, jeszcze kilkanaście lat wstecz, obowiązkowy środek leczniczy w każdym domu. W wyglądzie przypominają trochę ziarna sezamu, tylko o szaro-brązowym kolorze, nieco większe, które po zalaniu ich wodą pęcznieją, stają się ciemnobrązowe i otaczając się specyficznym śluzem.

Nasiona lnu są również z powodzeniem wykorzystywane do produkcji oleju roślinnego (zwanego lnianym). Wszystkie produkty w skład których wchodzą owe nasiona, są bogate w witaminy i składniki mineralne.

Siemię lniane zawiera sporą ilość witaminy E, która jest niezwykle ważna przy leczeniu między innymi miażdżycy i chorób serca. Dodatkowo jest głównym antyoksydantem i uczestniczy w dostarczaniu składników odżywczych do komórek oraz witaminy z grupy B.

Te z kolei uczestniczą w przemianach węglowodanów, białek i tłuszczów, w wytwarzaniu czerwonych krwinek. Witamina E jest również niezastąpionym sprzymierzeńcem w walce z oznakami starzenia.

Inne właściwości:

Posiada wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które usuwają nadmiar złego cholesterolu z organizmu.

Bogactwo fitohormony, a przez to zalecane jako środek wspomagający w profilaktyce nowotworowej.

Spożywane jest również w celu zwiększenia wilgotności śluzówki, stosowane przy suchym kaszlu.

Zawiera lignany, które są silnymi antyutleniaczami, przyczyniają się jednocześnie do usunięcia z organizmu wolnych rodników, które są odpowiedzialne m.in. za procesy starzenia i rozwój wielu chorób, w tym również nowotworowych.

Zaopatruje organizm w niezbędne tłuszcze z grupy omega- 3, które przyspieszają metabolizm i przyczyniają się do szybszego spalania niechcianego tłuszczu.

Dodatkowo siemię zapewnia uczucie sytości i słynie z fenomenalnych właściwości regulujących trawienie. Jej śluz, dodatkowo, działa osłonowo na żołądek - jest zalecane dla osób z problemami trawiennymi, wrzodami, po zatruciach pokarmowych czy w podeszłym wieku.

Jedna łyżeczka siemienia lnianego, przyjmowana codziennie, reguluje wahania nastrojów wynikających z napięcia zespołu miesiączkowego (PMS). Reguluje pracę hormonów, dlatego jest zalecana po porodzie, szczególnie gdy występują objawy depresji poporodowej.

Ma działanie podobne do estrogenu i dzięki zawartości fitoestrogenów skutecznie łagodzi objawy menopauzy. W naturalny sposób reguluje również cykle miesiączkowe.

Siemię lniane może być używane także jako odżywka do włosów, ponieważ wydzielany przez nasiona śluz skutecznie nawilża suche i zniszczone włosy. Te niewielkie nasionka wzmacniają nie tylko naszą skórę, włosy i paznokcie, ale również serce, mózg oraz kości.

Siemię lniane najkorzystniej kupować w postaci całych ziaren i mielić je samodzielnie w domu. Dzięki temu zachowają dłużej świeżość i właściwości. Włączając siemię do diety, należy robić to stopniowo, aby obserwować, jak toleruje go nasz organizm. Ze względu na śladowe ilości cyjanowodoru, w formie nierozpuszczonego proszku, nie powinny go stosować kobiety karmiące piersią.

Siemię lniane warto przemycać do codziennej diety. Tym bardziej że można robić to w sposób praktycznie niezauważalny - w postaci dodatku do owsianki, jogurtu, wypieków (szczególnie pieczywa), sałatek, kanapek, sosów oraz ulubionych potraw.

Siemię lniane do picia

Dla tych, którzy wolą klasyczną wersję "kisielu" polecane jest zalanie nasionka (ok.1-3 łyżeczek) letnią wodą (szklanką) i odstawić do napęcznienia na 15 minut. Należy trzymać się tej dawki, ponieważ przekraczanie wskazanej ilości w ciągu dnia, może w efekcie skutkować biegunkami, a przy przyjmowaniu zbyt małej ilości płynów - wzdęciami.

Siemię lniane mielone

Należy pamiętać, że siemię lniane dostępne jest dwóch formach - mielone oraz w postaci całych ziarenek. Znacznie lepszym pomysłem jest spożywanie go właśnie w mielonej wersji, ponieważ jest wtedy dużo lepiej przyswajane przez nas organizm. Mielenie (np. młynkiem do kawy) powinno jednak następować tuż przed spożyciem.

W żadnym wypadku nie należy mielić go wcześniej (i np. zamykać siemię w słoiczku). W ten sposób bowiem straci wiele ważnych dla naszego organizmu właściwości. Dzieje się tak, ponieważ jego tłuszcze bardzo szybko się utleniają.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 8.04.2013.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!