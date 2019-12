Domowe sposoby na opryszczkę - tanie, sprawdzone i ogólnodostępne

Domowe sposoby na opryszczkę są uzupełnieniem maści przeciwwirusowych, które kupimy w każdej aptece. Przyśpieszają leczenie i sprawiają, że opryszczka jest mniej bolesna. W końcu każdy, kto chociaż raz miał do czynienia z jej wirusem, wie, że pęcherzyki na ustach potrafią bardzo utrudnić codziennie funkcjonowanie chorego i domowników.

Wirusem bardzo łatwo można się zarazić.Na szczęście większość domowych sposobów na opryszczkę jest tania, ogólnodostępna i łatwa w przygotowaniu.

Pasta do zębów

To chyba najpopularniejszy domowy sposób na opryszczkę. Znają go nawet nasze babki. Zawarty w paście do zębów fluor wysusza zmianę skórną i sprawia, że szybciej się goi. Opryszczkę należy smarować pastą kilka razy dziennie. Nie poleca się stosować tego sposobu u dzieci.