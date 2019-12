fot. Adobe Stock

Kaszel jest objawem choroby. Warto poznać jego źródło, żeby się wyleczyć. Często wiąże się z przeziębieniem i grypą. Zwykle bywa bardzo męczący, ale to potrzebna reakcja obronna organizmu - ułatwia pozbycie się bakterii i wirusów z dróg oddechowych. Kaszel mokry wiąże się z wydalaniem śluzu i odkrztuszaniem, kaszel suchy nie powoduje odkrztuszania wydzieliny.



Jest wiele domowych sposobów na kaszel, które pomagają złagodzić tę dolegliwość. Zobacz, jak możesz przynieść sobie ulgę.

Kaszel podrażnia błony śluzowe gardła, dlatego miejscowe działanie domowych płukanek może skutecznie pomóc choremu. Płukanki działają odkażająco i łagodzą podrażnienia.

Płukanki ziołowe

Działają przeciwzapalnie, ściągająco i regenerująco. Jak je zrobić? 3 łyżeczki ziół (szałwia, tymianek, rumianek, nagietek) zalej 1 l. wrzątku, odstaw pod przykryciem na 20 minut. Przecedź napar. Jednorazowo odmierzaj pół szklanki i płucz gardło kilka razy dziennie.

Płukanka z soli

Działa bakteriobójczo i przeciwbólowo. W szklance ciepłej wody rozpuść 2 łyżeczki soli kuchennej. Płucz gardło roztworem 3 razy dziennie.

Jeśli jesteś przeziębiona (przeziębienie - przyczyny, objawy, leczenie) i męczy cię kaszel, regularnie powinnaś pić gorące napoje - zmniejszają podrażnienie gardła, łagodzą. Poleca się picie herbat ziołowych z lipy, malin albo zwykłej czarnej, ale słabej, z dodatkiem miodu i imbiru.

Ulgę na kaszel i ból gardła przyniesie też ciepłe mleko z miodem i masłem. Niektórzy lubią też do tego dodać przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.

Wodne inhalacje świetnie sprawdzają się jako metoda na walkę zarówno z kaszlem, jak i katarem. Inhalacje - czyli wdychanie pary wodnej z jakimś dodatkiem - powoduje lepsze ukrwienie śluzówki. Do domowych inhalacji najlepiej wykorzystać zioła. Na kaszel sprawdza się rumianek, rozmaryn, tymianek, podbiał i koper włoski. Zobacz, jak wykonać domowe inhalacje na kaszel.

Nie potrzebujesz kupować go w aptece (jeśli chcesz, zobacz najlepsze syropy na kaszel). Syrop na kaszel łatwo przygotujesz sama w domu. Mikstury na bazie czosnku, miodu i cebuli sprawdzają się zarówno przy kaszlu suchym, jak i mokrym.

Zobacz przepisy na:

To metoda na przeziębienie i kaszel, którą znają nasze babcie. Za ich czasów stawiało się na plecach i bokach klatki piersiowej (omijając łopatki i kręgosłup) tradycyjne bańki szklane.

Jak działają? Za pomocą podciśnienia rozrzedzone ogniem powietrze w bańce zasysa skórę do wnętrza bańki, co wywołuje przekrwienie i pękanie naczynek krwionośnych na skórze. Ta nieznaczna ilość krwi odczytywana jest przez organizm jako obce białko. Układ immunologiczny zostaje pobudzony do wytwarzania komórek odpornościowych do walki z wrogiem.

Dziś częściej używa się baniek bezogniowych, które działają przez odessanie powietrza. Po zabiegu skórę po bańkach można natłuścić. Chory powinien zostać w domu przez 2-3 dni.

To prosty sposób, który sprawdza się w przypadku kaszlu mokrego - ma utrudnić gromadzenie się wydzieliny w oskrzelach. Polega na oklepywaniu dłonią ułożoną w kształt łódki pleców chorego. Nie można tego robić za mocno. Najlepiej oklepywanie robić po zastosowaniu syropu lub innego preparatu wykrztuśnego. Zabieg można powtarzać nawet 3 razy dziennie.

Problem suchego i ciepłego powietrza w mieszkaniu jest doskwierający zwłaszcza przy suchym kaszlu (suche powietrze nasila go i działa drażniąco). Zwłaszcza w sezonie grzewczym, czyli jesienno-zimowym warto zainwestować w nawilżacz powietrza.

Jeśli potrzebujesz opcji bardziej oszczędnej, możesz rozwiesić mokre ręczniki na kaloryferach albo umieścić na nich pojemniki z wodą. Pomaga też regularne wietrzenie pomieszczeń. Dobrze, żeby temperatura w mieszkaniu nie przekraczała 20 stopni C.

Pamiętaj jednak, że są to domowe metody na kaszel. Jeśli dolegliwości nie mijają albo nasilają się, lepiej zgłosić się do lekarza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!