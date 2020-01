Szczepionka na pneumokoki - darmowa czy płatna, kiedy szczepić

Każdy noworodek jest poddawany obowiązkowym szczepieniom na pneumokoki od 1 stycznia 2017 r. Refundowana szczepionka na pneumokoki oferowana jest przez NFZ w wersji 10-walentnej, jednak rodzice mogą zdecydować się na płatną szczepionkę na pneumokoki 13-walentną. Jaka jest różnica między szczepionkami?

Spis treści:

Z pewnością zderzyłaś się z tą nazwą w towarzystwie wyliczonych niebezpieczeństw i chorób spowodowanych pneumokokami. Gdy mówi się o zakażeniach pneumokokami, lekarze mają na myśli bakterię Streptococcus pneumoniae, zwaną dwoinką zapalenia płuc.

Nazwa gatunkowa bakterii wskazuje na zapalenie płuc, ale w rzeczywistości może wywołać sporo innych chorób, m.in. zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli oraz opon mózgowych.

Najcięższą postacią infekcji pneumokokami jest inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), w której to bakterie przedostają się do krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego, a może prowadzić do sepsy , zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, wsierdzia, czy stawów.