Olejek goździkowy - właściwości lecznicze i zastosowanie

Olejek goździkowy powstaje z kwiatów drzewa czapetki pachnącej (inaczej drzewa goździkowego), które rośnie m.in. na Mauritiusie, Madagaskarze i w Zanzibarze. Najlepszy gatunkowo olejek goździkowy otrzymuje się poprzez destylację kwiatów drzewa parą wodną. W sprzedaży znaleźć możemy także nieco gorsze olejki - zwykle pochodzących z liści kwiatów.

Olejek goździkowy jest świetnym źródłem eugenolu. Jego zawartość w olejkach goździkowych waha się od 75 % do nawet 95 %. Eugenol, który występuje również w cynamonie, ma charakterystyczny lekko goździkowy zapach. Cechuje się właściwościami odkażającymi i znieczulającymi. Poza eugenolem w lejku goździkowym znajdziemy również salicylan metylu - ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także mangan, potas, magnez i wapń.

Olejek goździkowy - zastosowanie

Olejek goździkowy od dawna stosowany jest w dentystyce, głównie ze względu na swoje właściwości odkażające. Stosowany jest m.in. jako składnik wypełnienia zębów oraz składnik płynów do płukania jamy ustnej. W ten sposób można stosować go również samodzielnie - wystarczy go odrobinę rozcieńczyć z wodą. Tak wykorzystany olejek goździkowy łagodzi ból, stany zapalne czy podrażnienia. Niewielką ilość olejku można również nanieść na bolący ząb.

Inne zastosowanie olejku goździkowego:

Ból głowy.

Odkażanie ran oraz łagodzenie zmian związanych z trądzikiem oraz skaleczenia, grzybica, świerzb czy ugryzienia owadów.

Infekcje górnych dróg oddechowych, przeziębienia, grypy.

Cellulit - w walce z tzw. pomarańczową skórką można stosować masaż olejkiem goździkowym.

Afty i pleśniawki w jamie ustnej.

Bóle reumatyczne i bóle mięśniowe.

Jak używać olejek goździkowy?

Przede wszystkim należy pamiętać o odpowiednim rozcieńczeniu olejku goździkowego. Nie powinno się go stosować w czystej postaci. Do łyżeczki wody lub oliwy z oliwek należy dodać 5-6 kropli olejku. Tak przygotowaną substancją należy smarować bolące miejsca lub zmiany skórne, które chcemy wyleczyć.

W przypadku grypy lub infekcji górnych dróg oddechowych dobrym pomysłem będzie inhalacja z użyciem kilku kropel olejku goździkowego. Do miski należy wlać gorącą wodę i dodać do niej 5-6 kropli olejku goździkowego. W następnym kroku głowę chorego należy przykryć ręcznikiem, w taki sposób, aby zasłonił także miskę. Podczas inhalacji konieczny jest głęboki oddech przez nos. Powietrze należy wypuszczać ustami. W przypadku infekcji wykorzystać można również gorącą kąpiel z dodatkiem 4-5 kropli olejku goździkowego.

Bolący ząb, afty i inne zmiany w jamie ustnej możemy płukać płynem (pół szklanki wody na około 20 kropli olejku goździkowego. Można również do zmiany przyłożyć wacik nasączony roztworem (5-6 kropli olejku goździkowego na łyżeczkę oliwy z oliwek) lub stosować pędzlowanie, czyli rozsmarowywanie pędzlem roztworu po bolących miejscach.

Olejek goździkowy można stosować doustnie, jednak po zakończonym płukaniu lub pędzlowaniu należy go wypluć. Nawet rozcieńczony roztwór może spowodować podrażnienia np. przełyku.

Olejek goździkowy - cena

Należy pamiętać o tym, aby kupować dobry jakościowo olejek goździkowy. Najlepszy będzie ten otrzymany poprzez destylację kwiatów drzewa parą wodną. Inny może mieć znacznie gorsze właściwości. Olejek goździkowy zakupić można w aptekach, sklepach zielarskich i niektórych drogeriach.

Cena 7 ml opakowania waha się od 7 zł do nawet 20 zł. To jednak bardzo wydajny produkt, który starczy na kilka miesięcy używania. Aby olejek długo służył i prawidłowo działał należy go przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w ciemnym miejscu.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!