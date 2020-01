Olej z wiesiołka - właściwości i zastosowanie

fot. Adobe Stock

Wiesiołek to zielna roślina, która trafiła do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Wykorzystać możemy jego liście, korzenie i nasiona. Obecnie jednak najpopularniejszą formą stosowania wiesiołka jest jego olej. Zawiera kwas linolowy oraz witaminę E, selen, cynk, magnez i wapń.

Dzięki temu olej z wiesiołka na dobre zadomowił się już w przemyśle kosmetycznym. Dodawany jest do kremów, toników czy mleczek do twarzy. Zmniejsza ilość produkowanego sebum, działa przeciwtrądzikowo i świetnie nawilża skórę. Olej z wiesiołka dobrze sprawdza się jednak nie tylko kosmetykach. Dobrze mieć go również w domowej apteczce.

Olej z wiesiołka - zastosowanie

Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych i witamin olej z wiesiołka może być stosowany jako środek zapobiegający zawałom serca, udarom, miażdżycy i choroby wieńcowej. Olej z wiesiołka działa również rozkurczająco. Jego właściwości chwalą kobiety borykające się z problemem bolesnych miesiączek. Jak pokazują badania, olej z wiesiołka zwiększa także szanse na zapłodnienie, dlatego powinien znaleźć się w codziennej diecie pań starających się o potomstwo. Olejek polecany jest również osobom narażonym na stres i intensywną pracę umysłową, ponieważ zwiększa koncentrację.

Inne zastosowanie oleju z wiesiołka:

Pomaga walczyć z otyłością.

Obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Łagodzi bóle mięśni i stawów.

Pozwala znacznie zmniejszyć uderzenia gorąca pojawiające się w trakcie klimakterium.

Pomaga leczyć bóle brzuszka, biegunki i wymioty.

Wzmacnia odporność i c hroni organizm przed infekcjami.

Usuwa z organizmu toksyny.

Wspomaga terapie nowotworowe, zwłaszcza w przypadku raka piersi

J ak przyjmować olej z wiesiołka?

Olej z wiesiołka tłoczony jest na zimno. Oznacza to, że tak też powinien być spożywany. Nie należy go podgrzewać ani gotować. Można bezpiecznie smarować nim twarz i ciało, pić a także dodawać do sałatek, zup czy innych potraw.

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia powinny stosować dziennie maksymalnie 6-8 g oleju z wiesiołka. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przyjmować połowę tej dawki, czyli 3-4 g. Oleju z wiesiołka nie powinno się przyjmować dłużej niż rok.

Tabletki z olejem z wiesiołka

Olej z wiesiołka można stosować również w formie tabletek. Dorośli i młodzież powinni spożywać 2 kapsułki (500 mg) trzy razy dziennie, podczas posiłku. Z kolei dzieci powyżej 6 roku życia - 1 kapsułkę dziennie.

Stosowanie oleju z wiesiołka nie powinno nieść za sobą żadnych skutków ubocznych. Mimo tego, osoby które na stałe przyjmujące leki powinny skonsultować się wcześniej z lekarzem prowadzącym.

Olej z wiesiołka - cena

Najbardziej wartościowy jest olej z wiesiołka tłoczony na zimno. Za 500 ml oleju zapłacić trzeba około 70-80 zł. Ceny 100 ml opakowań rozpoczynają się od około 20 zł. Cena tabletek z olejem wiesiołka waha się od 15 do 30 zł za 150 tabletek.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!