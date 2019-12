Suchy kaszel - czym różni się od mokrego i jak skutecznie go leczyć?

fot. Adobe Stock

Suchy kaszel nie powoduje wydzieliny jak kaszel mokry. Często towarzyszy infekcjom wirusowym. Kaszel suchy jest dla chorego bardzo nieprzyjemny. Pojawia się w trakcie śmiania się czy łapania oddechu.

Suchy kaszel - objawy i przyczyny

Cechą charakterystyczną suchego kaszlu jest tzw. łaskotanie oraz suchość w gardle. Inne objawy:

brak wydzieliny,

"głuchy" kaszel,

ciągły odruch kasłania.

Suchy kaszel pojawia się zwykle z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Zdarza się jednak, że przyczyny są inne, czasami dużo poważniejsze:

astma,

alergia np. na kurz lub sierść zwierząt,

nowotwór płuc lub oskrzeli,

skutki uboczne przyjmowania leków,

nadwrażliwość oskrzeli,

zapalenie dróg oddechowych,

choroby serca.

Leczenie suchego kaszlu

Na kaszel suchy stosuje się leki z kodeiną i dekstrometorfanem. Dobrze działają również syropy ziołowe zawierające np. bluszcz pospolity czy babkę lancetowatą. Można stosować także tabletki do ssania np. z tymiankiem, które pozwolą pozbyć się chrypki.

Należy pamiętać o tym, aby zachować ostrożność przy stosowaniu kodeiny i używać jej przez krótki czas. Kodeina to silnie uzależniająca substancja. Nie można podawać jej dzieciom poniżej 12 roku życia.

Leczenie kaszlu suchego polega głównie na tym, aby zamienić go w mokry. Oznacza to, że poza wymienionymi wyżej substancjami dodatkowo stosować można leki wykrztuśne. Ze względu na komfort chorego podaje się je tylko do godziny 16:00-17:00. Później mogą zaburzyć sen.

Domowe sposoby na kaszel suchy

Leczenie suchego kaszlu dobrze uzupełnić domowymi sposobami, które poprawiają stan zdrowia pacjenta. Warto zadbać o to, aby pomieszczenie, w którym przebywa chory było odpowiednio nawilżone. W przeciwnym wypadku jego ataki kaszlu będą jeszcze bardziej intensywne. Inne sposoby:

domowe syropy, np. syrop z cebuli i czosnku,

inhalacje olejkiem eukaliptusowym, miętowym lub rumiankiem,

ciepłe kąpiele z dodatkiem olejków (miętowy, kamfora),

nawilżanie błon śluzowych, np. przez częste spożywanie płynów,

propolis, np. w formie tabletek - działa antybakteryjnie,

napoje z miodem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!