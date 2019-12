Inhalacje z soli fizjologicznej - jak przygotować i na co działają

fot. Adobe Stock

Sól fizjologiczna to wodny roztwór chlorku sodu, czyli soli. Kupuje się go w aptece za kilka złotych w ampułkach o pojemności 2,5 i 5 ml. Sól fizjologiczna jest szeroko stosowana w medycynie, świetnie sprawdza się właśnie do inhalacji i nebulizacji (zobacz domowe inhalacje na zatoki).

Inhalacje z soli fizjologicznej - wskazania

Inhalacje na bazie soli fizjologicznej pomagają łagodzić objawy infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak grypa czy przeziębienie. Inhalacje udrożniają nos i zatoki, nawilżają też śluzówkę.



Jednak inhalacje z soli fizjologicznej są wskazane nie tylko u chorych. Sprawdzą się też osób pracujących w pomieszczeniach z suchym, klimatyzowanym powietrzem.



Inhalacji nie przeprowadza się w przypadku gruźlicy, nowotworów, niewydolności oddechowej, przy ropnym zapaleniu migdałków, przy wysokiej gorączce (zobacz, jak zbić gorączkę).

Jak zrobić inhalację z soli fizjologicznej?

Potrzebujesz:

niewielkiej miski,

gorącej wody,

soli fizjologicznej,

ręcznika.

Inhalacja z soli fizjologicznej - wykonanie

Napełnij miskę gorącą wodą z dodatkiem soli fizjologicznej. Pochyl się nad parującą miską z ręcznikiem na głowie (chodzi o to, żeby para nie uciekała na boki za szybko). Wdychaj spokojnie opary parę przez kilka minut. Taką inhalację można powtarzać 2-3 razy dziennie.

Roztwór soli fizjologicznej nadaje się też do stosowania w inhalatorach.

Sól fizjologiczna nadaje się też do nawilżania błony śluzowej nosa. Roztwór dodatkowo pomoże udrożnić zatkany katarem nos. Sól fizjologiczną można bezpośrednio wkroplić do otworów nosowych albo kupić w aptece spray na bazie soli morskiej. Zobacz więcej domowych sposobów na katar.

