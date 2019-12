Encyklopedia leków

Preparaty stosowane na wzmocnienie mieszków włosowych. Hamują one wypadanie włosów, łysienie oraz siwienie.

To grupa leków stosowanych w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak katar (nieżyt nosa), ból gardła, bóle mięśni i stawów oraz gorączka.

Leki przeciwalergiczne to grupa leków stosowana w terapii alergii. Można ich używać zewnętrznie lub wewnętrznie (doustnie, do oczu). Leki te przeciwdziałają objawom wywoływanym przez alergeny. Do objawów tych należą najczęściej: katar sienny, łzawienie, duszności.