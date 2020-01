Progesteron - normy, jak interpretować wyniki, progesteron w ciąży

fot. Adobe Stock

Progesteron, ważny żeński hormon płciowy, wydzielany jest przez jajniki, a w czasie ciąży także przez łożysko i ciałko żółte. Obniżenie jego poziomu skutkuje menstruacją. Najwyższy poziom progesteron osiąga 7 dni po owulacji.



Progesteron odgrywa szczególnie ważną rolę u kobiet starających się o dziecko - dzięki niemu dochodzi do zagnieżdżenia zarodka w macicy, umożliwia też utrzymanie ciąży i przygotowuje gruczoły sutkowe do wydzielania mleka (zobacz rolę hormonów w ciąży).

Progesteron - normy

Do oceny stężenia progesteronu we krwi bierze się pod uwagę kilka czynników, m.in. wiek, płeć i metody oznaczania. Interpretacji wyniku dokonuje się w odniesieniu do fazy cyklu miesiączkowego, a dla kobiet w ciąży przyjmuje się jeszcze inne normy.

Normy progesteronu dla kobiet, które nie są w ciąży

faza folikularna: 0,28-0,72 ng/ml;

okres okołoowulacyjny: 0,64-1,63 ng/ml;

faza lutealna: 4,71-18 ng/ml;

menopauza: 0,07-1,25 ng/ml.

Normy progesteronu dla kobiet w ciąży

I trymestr: 11-44,3 ng/ml;

II trymestr: 25,4-83,3 ng/ml;

III trymestr: 58,7-214 ng/ml.

Normy progesteronu dla mężczyzn to 02-1,38 ng/ml.

Podane normy mogą się różnić, interpretacji wyników zawsze powinien dokonać lekarz.

Progesteron - wskazania do badania

Ginekolog lub endokrynolog może zlecić wykonanie badania stężenia progesteronu w różnych przypadkach, m.in gdy:

występują nieregularne miesiączki,

kobieta ma problem z zajściem w ciążę (co warto wiedzieć o niepłodności),

w celu zbadania owulacji,

ustalenia przyczyn krwawień,

jest podejrzenie pojawienia się guzków,

w celu monitorowania ciąży,

w celu monitorowania rozwoju łożyska (czym grozi łożysko przodujące),

w przypadku, gdy ciąża jest zagrożona.

Badanie stężenia progesteronu wykonuje się - jak w przypadku morfologii - pobierając krew z żyły łokciowej, należy być na czczo.

