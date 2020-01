Kortyzol: norma we krwi. Jaki jest prawidłowy poziom hormonu stresu?

fot. Adobe Stock

Kortyzol, nazywany hormonem stresu, produkowany jest w korze nadnerczy. W sytuacjach stresowych stężenie kortyzolu wzrasta - w ten sposób organizm mobilizuje się do działania. Wydzielany w większej ilości powoduje zwiększone dostarczanie glukozy do krwi, co daje nam energię do reakcji na stres. Wyrzut kortyzolu podnosi też ciśnienie krwi i wpływa na gospodarkę białkową, węglowodanową i tłuszczową w organizmie.

Kortyzol - norma

Badanie stężenia kortyzolu to badanie krwi, które przebiega podobnie jak w przypadku zwykłej morfologii. Pobierana jest krew żylna ze zgięcia łokciowego i analizowana w laboratorium.

Normy kortyzolu różnią się w zależności od pory dnia - najwyższe stężenie mamy rano, a najniższe wieczorem.

Normy kortyzolu we krwi:

godz. 8 – 5-25 ug/dl,

godz. 12 – 4-20 ug/dl,

godz. 18 – 2-9 ug/dl,

godz. 24 – 0-5 ug/dl.

Wszelkie odchylenia od normy najlepiej skonsultować z lekarzem, tylko specjalista może dokonać właściwej interpretacji wyników.

Kortyzol - wskazania do badania

Lekarz może zlecić oznaczenie stężenia poziomu kortyzolu we krwi, gdy podejrzewa:

Podwyższony kortyzol

Przyczyn za dużego stężenia kortyzolu we krwi może być wiele. Najczęściej ten stan związany jest z:

gruczolakiem przysadki,

guzem nadnerczy,

zespołem Cushinga,

rakiem tarczycy,

depresją,

anoreksją,

nagłym i silnym albo przewlekłym stresem.

Obniżony kortyzol

Gdy poziom kortyzolu we krwi jest poniżej normy, może to sugerować niedoczynność kory nadnerczy albo przerost nadnerczy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!