Ile żyją plemniki - żywotność w pochwie i poza nią

fot. Adobe Stock

Podczas wytrysku pojawia się ponad 40 milionów plemników. Ponad połowa z nich jest nieaktywna, a szanse na realne zapłodnienie komórki mają "jedynie" 3 miliony z nich. Plemniki powstają w kanalikach nasiennych jąder. Proces ich powstania nazywany jest spermogenezą. Następnie plemniki dojrzewają najądrzu. Na jakość spermy wpłynąć mogą choroby m.in. nowotwory, cukrzyca typu 2, anemia, a nawet zwykłe infekcje oraz niektóre leki.

Pamiętać powinny o tym zwłaszcza pary planujące potomstwo. W takim wypadku należy poczekać aż partner wróci do pełnego zdrowia, a następnie odczekać kolejne 2,5 miesiąca, bo tyle potrzeba do wytworzenia zdrowej spermy. Nie zawsze dochodzi jednak do zapłodnienia. Często przyczyną jest żywotność plemników. To, ile żyją plemniki przede wszystkim zależy od środowiska, w którym aktualnie egzystują.

Ile żyją plemniki w pochwie?

Pochwa kobiety jest bardzo dobrym środowiskiem dla plemników. Ich długość życia zależy jednak od panujących tam warunków. Idealne pojawiają się kilka dni przed owulacją. Śluz kobiety jest wówczas obfity i przejrzysty, a jego odczyn zasadowy. W takich warunkach plemniki żyją zwykle 48-72 godzin, najsilniejsze jednak mogą przeżyć nawet do 5 dni.

Dużo gorzej wygląda sytuacja w pozostałych dniach cyklu. Podczas dni niepłodnych w kwaśnym odczynie pochwy plemniki są czasem w stanie przetrwać tylko 12 godzin.

Ile żyją plemniki poza pochwą?

To pytanie, które niezwykle często pojawia się na rozmaitych formach dyskusyjnych. Zwykle w kontekście możliwości ewentualnego zapłodnienia. Plemniki poza pochwą czyli m.in. na bieliźnie, pościeli czy ubraniu żyją jedynie kilka minut. Oznacza to, że praktycznie niemożliwe jest zapłodnienie poprzez przeniesienie ich do pochwy np. na palcu. Chodzi o przypadek, gdy wcześniej znajdowały się np. na ubraniu.

Plemniki do przeżycia potrzebują temperatury oscylującej wokół 37 stopni Celsjusza. W takim środowisku (czyli. np w przedsionku pochwy czy na czubku penisa) teoretycznie mogą przeżyć do 15 godzin. W praktyce zdarza się to jednak niezwykle rzadko. Oznacza to, że żywotność plemników poza pochwą jest niewielka.

Jak poprawić żywotność plemników?

Trzeba również pamiętać o tym, że na żywotność plemników wpływać mogą także inne czynniki niezwiązane ze środowiskiem w pochwie. Mowa o trybie życia mężczyzny. Żywotność plemników skracać może:

nadwaga i otyłość,

siedzący tryb życia,

nadmierna aktywność fizyczna,

nadużywanie alkoholu,

palenie papierosów,

częste gorące kąpiele,

noszenie obcisłej bielizny

stres.

Mężczyzna, który zamierza zostać rodzicem powinien szczególną uwagę przykładać do zdrowego i aktywnego trybu życia (sugerowany wysiłek to około 150 minut średnio intensywnego wysiłku tygodniowo) oraz odpowiedniego jadłospisu. Jego codzienna dieta powinna być bogata w:

świeże warzywa (przede wszystkim w pomidory, paprykę, marchew, brokuły),

pełnoziarniste produkty zbożowe (kasze, ryż, produkty mające w składzie cynk, błonnik i selen),

chude mięsa,

chudy nabiał,

tłuste ryby morskie (maksymalnie dwa razy w tygodniu),

zdrowe oleje (oliwę z oliwek i olej rzepakowy),

źródła witaminy E (orzechy, pestki dyni, migdały, słonecznik).

Więcej na temat dni płodnych:





Dni płodne - jak obliczyć, kiedy po okresie, objawy

Objawy dni płodnych - 5 najczęściej występujących symptomów

Test owulacyjny - czy jest skuteczny, jak działa, rodzaje







Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!