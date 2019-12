EEG, czyli elektroencefalografia. Na czym polega to badanie?

fot. Adobe Stock

Badanie EEG można wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Elektroencefalografia pomaga w diagnozie wielu, zwłaszcza neurologicznych, chorób.

Spis treści:

Elektroencefalografia (w skrócie EEG) polega na sprawdzeniu czynności bioelektrycznej mózgu. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne dla pacjenta. Wykonać można je w każdym wieku – zarówno u noworodka – jak i u osoby dojrzałej. EEG pomocne jest w diagnozie chorób układu nerwowego, m.in. padaczki.

Badanie EEG głowy powinno być wykonane w przypadku, gdy u pacjenta podejrzewane są choroby neurologiczne. Zbadać powinny się również osoby, które mają problemy ze snem oraz cierpią na częste bóle głowy. EEG wykonuje się również w przypadku zatruć toksycznymi środkami. Elektroencefalografia pozwala na ocenę stanu mózgu po zatruciu.

Inne wskazania do wykonania EEG:

napady padaczkowe,

omdlenia,

utrata przytomności,

zawroty głowy,

udar mózgu

drgawki,

uraz czaszkowo-mózgowy.

Dzieci kieruje się na badanie EEG w przypadku pojawienia się problemów związanych z nauką, mową oraz rozwojem psychoruchowym.

Już 48 godzin przed badaniem należy odstawić wszystkie leki, które mogłyby wpłynąć na wynik EEG.

Trzeba zrezygnować z kawy i alkoholu. W dniu badania pacjent powinien zjeść lekkostrawny posiłek.

Nie należy zapominać również o skórze głowy. Włosy powinny być dokładnie umyte i nie wolno nakładać na nie żadnych produktów do stylizacji takich jak lakier czy pianka do włosów. Może to wpłynąć na wynik badania.

Badanie zwykle trwa około 20 minut. Wykonywane jest w pozycji siedzącej lub leżącej. Lekarz zakłada na głowę pacjenta siateczkę z elektrodami, które mają zarejestrować czynności neuronów. Elektroencefalografia składa się z 3 części.

W pierwszej pacjent otwiera i zamyka oczy.

W drugiej głęboko oddycha.

W trzeciej poddawany jest fotostymulacji, czyli działaniu błysków świetlnych o różnej częstotliwości.

Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak długo trzeba czekać na wyniki EEG. Po zakończonym badaniu pacjent od razu otrzymuje wykres lub opis badania. Jak go odczytać? W zapisie EEG głowy pojawić się może kilka rodzajów fal.

Fale alfa – charakterystyczne dla stanu relaksu i odprężenia. Pojawiają się, gdy pacjent leży z zamkniętymi oczami.

– charakterystyczne dla stanu relaksu i odprężenia. Pojawiają się, gdy pacjent leży z zamkniętymi oczami. Fale beta – specyficzne dla codziennych aktywności i pracy umysłowej.

– specyficzne dla codziennych aktywności i pracy umysłowej. Fala theta – występują w przypadku hipnozy i intensywnych marzeń.

– występują w przypadku hipnozy i intensywnych marzeń. Fala delta – pojawiają w trakcie głębokiego snu.

– pojawiają w trakcie głębokiego snu. Fala gamma – charakteryzują działania motoryczne.

Prawidłowy wynik EEG składa się z fal alfa i beta. U niektórych zdrowych osób pojawić się mogą jednak również fale theta. Po wykonaniu elektroencefalografii warto udać się do lekarza, który zinterpretuje wykres i w razie konieczności skieruje na dodatkowe badania.

Badanie EEG głowy można wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Konieczne jest jednak skierowanie od specjalisty neurologii, neurologii dziecięcej lub psychiatry. Należy pamiętać, że lekarz POZ (rodzinny) nie może wystawić skierowania na EEG.

Badanie wykonać można również prywatnie. W tym wypadku skierowanie nie jest konieczne. Trzeba jednak liczyć się z tym, że usługa wykonana będzie odpłatnie. Cena elektroencefalografii zależy od placówki, w której wykonamy badanie. Zazwyczaj waha się od 100 zł (za EEG w czuwaniu) do 500 zł (we śnie).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!