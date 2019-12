fot. Adobe Stock

Echo serca można nazwać USG serca, gdyż wykonuje się je właśnie za pomocą ultrasonografu (USG). Czasami badanie nazywa się też echokardiografią serca lub UKG (ultrasonokardiografia).



Echo serca:

Echo serca przeprowadza się na kilka sposobów. Można je także uzupełnić dodatkowymi technikami. Poniżej znajdziesz podstawowe metody wykonywania echa serca.

Echo serca przezklatkowe

Wykonuje się je przez ścianę klatki piersiowej i jest najczęściej wykorzystywaną techniką do wykonywania echa serca. Stosuje się ją do wykrywania: przyczyn omdleń, bólu w klatce piersiowej, diagnostyce zawałów, schorzeniach wsierdzia i aorty.

Echo serca przezprzełykowe

Pozwala dokładniej ocenić stan serca. Badanie przeprowadza się gastrofiberoskopem wprowadzanym do przełyku. Najczęściej stosuje się tę technikę przy podejrzeniu skrzepliny w jamie serca, rozwarstwienia aorty, stanach zapalnych u osób ze sztucznymi zastawkami.

Do wykonania badania wykorzystuje się fale ultradźwiękowe. Odbijają się one od struktur serca, co pozwala na uzyskanie obrazu struktur serca na ekranie monitora. Uzyskane obrazy można nagrywać w postaci filmów lub zdjęć, a następnie drukować.



Do badania przezklatkowego pacjent kładzie się na leżance z odsłoniętą klatką piersiową. Lekarz przykłada do klatki piersiowej końcówkę aparatu i przesuwa nią po skórze, na której znajduje się wodny żel. Badanie jest zupełnie bezbolesne i trwa kilka-kilkanaście minut. Po badaniu żel należy wytrzeć i się ubrać.



Do badania przezprzełykowego pacjent kładzie się na lewym boku z lewą ręką pod głową. Gardło zostaje znieczulone, aby wyeliminować odruch wymiotny. Czasami pacjent otrzymuje dożylnie środek uspokajający. Do przełyku wprowadzony zostaje gastrofiberoskop z sondą pokrytą żelem.



Po badaniu pacjent pozostaje na czczo do 2 godzin, aby uniknąć problemów z połykaniem (czy nawet zachłyśnięciem), które ze względu na stosowane znieczulenie mogą wystąpić przy próbie jedzenia. Chory po badaniu może czuć przemijający dyskomfort w gardle przez klika godzin.

USG serca wykonuje się u osób, u których występują zaburzenia pracy tego narządu: szmery, zaburzenia rytmu pracy, bóle w klatce piersiowej. Często echo serca wykonuje się u osób z:

chorobą niedokrwienną,

zapaleniem mięśnia sercowego,

zapaleniem wsierdzia,

chorobą zakrzepową,

po zawale,

przy nadciśnieniu,

wadach zastawek.

Pacjent ze skierowaniem wydanym przez lekarza z placówki NFZ i ubezpieczony w ZUS wykona badanie bezpłatnie w wyznaczonym w wybranej placówce terminie. Echo serca można także zrobić prywatnie. Jego koszt to 110-150 zł – cena zależy od przychodni.

