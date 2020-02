Białko w moczu - czy powinno nas niepokoić? (objawy, przyczyny, leczenie)

fot. Adobe Stock

W normalnych warunkach białko w nerce ulega niemal całkowitej resorpcji zwrotnej do krwi, co oznacza, że nie powinno go być w moczu. Każdy białkomocz powinien budzić niepokój i wymagać diagnostyki, gdyż świadczyć może o patologii nerek lub innych ważnych dla życia narządów.

Białko w moczu - nie zawsze oznacza chorobę

Istnieją stany, w których dochodzi do białka w moczu, a które nie są patologiami. Mamy wówczas do czynienia z tzw. białkomoczem fizjologicznym, który jest on niegroźnym stanem, a ilość wydalanego białka nie przekracza 250 mg. Sytuacja ta występuje:

po dość wyczerpującym wysiłku fizycznym,

w ciąży,

po długotrwałym przebywaniu w pozycji stojącej lub na zimnie,

u młodzieży w okresie dojrzewania.

O patologicznym białku w moczu mówimy w przypadku, gdy przekracza ono 300 mg na dobę. Jeżeli zaobserwowane to zostanie w dwóch badaniach wykonanych w ciągu dwóch tygodni, oznacza to, że pacjent powinien przejść szczegółowe badania diagnostyczne.

Białko w moczu - przyczyny

Najczęściej białkomocz związany jest z chorobą nerek lub dróg moczowych. Uszkodzenie nerek może wynikać z zakażenia bakteriami, toksycznym działaniem wielu substancji (w tym leków), chorobami ogólnoustrojowymi takimi jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, a także procesami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy). U kobiet wysoka wartość białka w moczu związana może być z infekcjami pochwy lub z ciążą.

Inne przyczyny pojawienia się białka w moczu:

zespół nerczycowy,

zapalenie kłębuszków nerkowych,

odmiedniczkowe zapalenie nerek,

gruźlica nerek,

nefropatia cukrzycowa,

skrobiawica,

nefropatia toczniowa,

toksyczne uszkodzenie nerek – rtęć, złoto, bizmut, narkotyki (heroina), leki przeciwbólowe, penicylamina,

choroby naczyń nerkowych (zakrzepica żyły nerkowej),

nowotwory nerek,

choroby wrodzone nerek (zespół Alporta).

Pozanerkowe przyczyny białkomoczu

Białkomocz towarzyszy także kamicy dróg moczowych i wszelkim innym stanom zapalnym układu wydalniczego, głównie zakażeniom. Nadmierne wydalanie białka z moczem ma miejsce również w wielu chorobach ogólnoustrojowych oraz izolowanych patologiach innych narządów. To:

niewydolność krążenia,

gorączka,

cukrzyca typu 2,

stan przedrzucowakowy i rzucawka w ciąży,

zatrucie miedzią, ołowiem,

choroby nowotworowe - rak płuc, białaczka, chłoniak, szpiczak mnogi,

choroby zakaźne - gruźlica, kiła, zakażenia wirusami WZW, HIV, EBV, CMV, malaria,

alergie,

choroby krążenia,

choroby autoimmunologiczne - toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów, układowe zapalenia naczyń.

Białko w moczu - objawy

Białko w moczu we wczesnej fazie zwykle przebiega bezobjawowo. Dodatkowe dolegliwości mogą pojawić się dopiero, gdy obecność białka w moczu osiągnie dużo wyższe wartości. Wtedy najczęstsze objawy to pojawienie się piany w oddawaniu moczu a także znacznie zmniejszona częstotliwość oddawania moczu. Inne objawy:

Opuchnięte ciało (zwłaszcza nogi i ręce), które jest efektem zatrzymywania się wody w organizmie.

Obrzęk twarzy.

Bolesne oddawanie moczu.

Zwiększone ciśnienie tętnicze.

Białko w moczu - leczenie

Leczenie białka w moczu przede wszystkim zależy od jego przyczyny, zwykle jednak białko nie zagraża życiu i zdrowiu pacjenta. Zazwyczaj po wyleczeniu choroby podstawowej (np. nerek) poziom białka w moczu spada samoistnie. Czasami konieczne jest włączenie do leczenia antybiotyków. W przypadku pacjentów chorujących na choroby przewlekłe zdarza się, że konieczne jest stosowanie leków aż do końca życia.

Pacjenci nie powinni zapominać również o odpowiedniej profilaktyce. Niezwykle ważna jest odpowiednia i częsta higiena miejsc intymnych oraz właściwa dieta. Należy nie nadużywać produktów bogatych w białko, zwłaszcza nabiału, jajek i roślin strączkowatych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.10.2010

