Badanie ASO - na czym polega i co wykrywa? Normy ASO we krwi

ASO (antystreptoliza) to przeciwciała pojawiające się we krwi, gdy dochodzi do zakażenia bakteriami paciorkowca grupy A. Odpowiada on za anginę, szkarlatynę, infekcje gardła i migdałków, zapalenie płuc. Badanie ASO wykonuje się właśnie po to, żeby stwierdzić, czy pacjent niedawno przeszedł zakażenie wywołane tym paciorkowcem.



Jest to pomocne zwłaszcza w przypadku, gdy infekcje nie dają wyraźnych objawów. Zakażenie paciorkowcem może prowadzić do powikłań niebezpiecznych dla zdrowia, jak zapalenie kłębuszków nerkowych czy zapalenie mięśnia sercowego, dlatego badania krwi na poziom ASO w niektórych sytuacjach są kluczowe.

Jeśli lekarz podejrzewa, że nastąpiło zakażenie paciorkowcem grupy A, może zlecić badanie ASO. Wykonuje się je także po przebytej anginie, w której chory nadal skarży się na gorączkę, kołatanie serca, ma wysypkę i problemy z oddychaniem (sprawdź domowe sposoby na anginę).

Badanie ASO przeprowadza się również w diagnozowaniu chorób reumatycznych. Takie sygnały ze strony organizmu, jak:

bóle stawów,

gorączka,

utrzymujące się bez wyraźnej przyczyny też są wskazaniem do sprawdzenia przeciwciał ASO.

Jak wygląda badanie ASO?

Pobiera się krew żylną - jak w przypadku wykonywania morfologii krwi - ze zgięcia łokciowego. Na badanie trzeba zgłosić się na czczo i odstawić wcześniej przyjmowane leki, które mogą zafałszować wyniki badań (zobacz, co wpływa na wyniki badań).



O wiarygodnym wyniku badania ASO można mówić dopiero po kilkukrotnym powtórzeniu analizy krwi, z tego względu, że układ odpornościowy człowieka produkuje te przeciwciała nawet do 4 tygodni od chwili zakażenia bakterią.

Prawidłowy poziom ASO we krwi to 10-200 IU/ml. Brak przeciwciał oznacza, że dana osoba nie przechodziła od dawna zakażenia paciorkowcem, jednak u niektórych zdrowych osób ASO utrzymują się na minimalnym poziomie niewiele powyżej 0. Związane to jest z kontaktem z bakteriami i nosicielstwem. Szacuje się, że ok. 5% zdrowych osób ma na stałe podwyższony poziom przeciwciał ASO.



Dopóki stężenie ASO we krwi nie przekracza 200 IU/ml, nie ma się czym martwić.

Wynik ASO u dorosłych przekraczający 250 IU/ml, a u dzieci 330 IU/ml jest oznaczany jako podwyższony. Może to świadczyć o niedawno przebytym zakażeniu paciorkowcem (najwyższe stężenie przeciwciała osiągają między 3 a 6 tygodniem od zakażenia). Jeśli w kolejnych powtarzanych próbkach badań ASO maleje, oznacza, że zakażenie ustępuje.

Jednak sam podwyższony poziom ASO nie jest wskazaniem do antybiotykoterapii. Lekarz dokonuje analizy objawów pacjenta i dopiero potem podejmuje decyzję o leczeniu.

