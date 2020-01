Zespół Tourette'a - przyczyny, objawy, leczenie

fot. Adobe Stock

Zespół Tourette'a to zaburzenie neurologiczne, które polega na powtarzających się tikach. Może to być przeklinanie, nerwowe powtarzanie tych samych słów czy ciągłe wykonywanie tej samej czynności. Nazwa choroby nawiązuje do nazwiska francuskiego neurologa Georgesa Gillesa de la Tourette'a, który jako pierwszy opisał objawy tej choroby.

Zespół Tourette'a pojawia się zwykle między 2 a 15 rokiem życia. Pierwsze objawy choroby nie są silne. Rodzice bardzo często ich nie zauważają . Postawę dziecka lub nastolatka uznają, za objaw buntu czy złego zachowania.

Zespół Tourette'a - przyczyny

Jak na razie nie udało się określić przyczyny zespołu Tourette'a. Istnieją badania, które wskazują na związek choroby z nieprawidłowościami w niektórych obszarach mózgu oraz w neuroprzekaźnikach odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy komórkami. Z kolei inne badania zwracają uwagę na możliwość dziedziczenia tej choroby.

Niestety, jak do tej pory żadne z badań nie zostały w 100% potwierdzone. Wiadomo jednak na pewno, że dużo większe szanse na zachorowanie mają chłopcy. Zespół Tourette'a dotyka ich trzy raz częściej niż dziewczynki.

Zespół Tourette'a - objawy i przebieg

Cechą charakterystyczną zespołu Tourette'a jest występowanie tików. Mogą one przebiegać zarówno werbalnie i jak ruchowo. Początkowo występują pojedynczo i niezbyt często. Na tym etapie zwykle nie przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu chorego.

Z czasem nasilają się jednak i zaczynając sprawiać problemy przy codziennych czynnościach. Pojawiające się mlaskanie, poruszanie głową, kiwanie się, powtarzanie tych samych słów w pewnym momencie może stać się wręcz niemożliwe do kontrolowania przez chorego.

Zdarza się, że pacjent mimowolnie powtarza przekleństwa. Trzeba pamiętać jednak, że nie jest to charakterystyczny objaw choroby i dotyczy jedynie 15% pacjentów.

Poza wspomnianym objawami u osób z zespołem Tourette'a czasami pojawia się również nerwica natręctw, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, które charakteryzują się natręctwem myśli.

Zespół Tourette'a - rodzaje tików

Tiki występujące u pacjentów z zespołem Tourette'a podzielić można na dwie grupy:

Tiki proste - powtarzające się krótkie i nagłe ruchy. Obejmują one ograniczoną liczbę mięśni. To mlaskanie, chrząkanie, grymasy twarzy, mruganie oczami i wzruszanie ramionami.

Tiki złożone - dużo bardziej zaawansowane. Mogą to być aktywności ruchowe, np. podskakiwanie czy zaczepianie innych ludzi oraz tiki werbalne takie jak powtarzanie tych samych słów, wypowiadanie bezsensownych słów czy przekleństw. Czasami zdarza się, że chory próbuje okaleczać się.

Leczenie zespołu Tourette'a

Zespół Tourette'a jest chorobą nieuleczalną. Mimo tego, możliwe jest zminimalizowanie jego objawów poprzez skuteczną psychoterapię (głównie behawioralną), na której pracuje się nad tym, aby zastąpić tiki innym zachowaniem lub czynnością.

Czasami pomocne jest również włączenie neuroleptyków. Pomocne mogą być leki przeciwdepresyjne. Najważniejsze jest to, aby rozpocząć pracę z terapeutą i podawanie leków odpowiednio wcześnie.

Dzięki temu pacjent z zespołem Tourett'a będzie miał większe szanse na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy pamiętać również, że zespół Tourette'a w żaden sposób nie wpływa na inteligencje chorego. Pacjenci z tą chorobą chodzą do szkoły, w której osiągają takie same wyniki jak ich rówieśnicy, a później do pracy.

