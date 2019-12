fot. Adobe Stock

Przyczyny swędzenia czy pieczenia pochwy mogą być błahe i łatwe do wyeliminowania lub poważne i wymagające specjalistycznego leczenia. Bez znalezienia przyczyn trudno będzie wyeliminować dokuczliwe pieczenie i świąd pochwy.



Jest ich bardzo wiele. Niektóre są całkiem błahe, inne poważne. Jednak żadnej z przyczyn swędzenia pochwy nie należy bagatelizować. Do najczęstszych przyczyn należą:

alergia na środki chemiczne, np. składniki kosmetyków, podpasek, proszków do prania, płynów do płukania, mydeł itp.,

zapalenie mieszków włosowych i podrażnienie skóry w wyniku depilacji,

podrażnienie okolic intymnych zbyt ciasną czy wpijająca się bielizną lub spodniami,

zaburzenie pH czy flory bakteryjnej pochwy np. wskutek przyjmowania antybiotyków,

stosowanie antykoncepcji hormonalnej lub mechanicznej,

otarcia pochwy i podrażnienia powstałe podczas stosunku seksualnego,

nadmierne wysuszenie pochwy,

niedobór żeńskich hormonów płciowych i atrofia nabłonka pochwy i sromu,

spadek odporności,

stres i przemęczenie,

zmiana stylu życia, antykoncepcji, partnera seksualnego,

infekcja intymna.

Jak wspomnieliśmy, najskuteczniejszym sposobem leczenia jest wyeliminowanie przyczyn dolegliwości. Część można wykluczyć samodzielnie. Jeśli drogą eliminacji nie udaje się stwierdzić, co może powodować swędzenie pochwy, trzeba udać się do dobrego ginekologa, który pomoże odkryć, co może być źródłem świądu.

Zanim dolegliwości ustąpią, warto szczególnie dbać i higienę, stosując preparaty specjalnie przeznaczone do higieny intymnej – mają pH identyczne z naturalnym, jakie panuje w pochwie. Poza tym warto:

używać luźnej bielizny wyłącznie z naturalnych włókien,

zrezygnować z ciasnych spodni; najlepsze będą spódnice,

zaczekać z depilacją do ustąpienia swędzenia,

zrezygnować z pływania w basenie z chlorowaną wodą,

unikać kąpieli, a zamiast niej brać prysznic.

