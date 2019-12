Refluks dieta - zasady, tabela produktów, jadłospis

fot. Adobe Stock

Refluks to choroba związana z cofaniem się treści żołądka do przełyku. Pełna nazwa schorzenia to refluks żołądkowo-przełykowy. Choroba najczęściej wywołana jest niesprawnym działaniem mięśnia dolnego zwieracza przełyku, który oddziela przełyk od żołądka. Sprawny zwieracz powinien otwierać się tylko w momencie przełykania pokarmu, ale w refluksie częściowo jest otwarty przez cały czas. Z tego powodu kwaśna treść żołądkowa cofa się do przełyku wywołując jego podrażnienie i zgagę. Refluks może prowadzić nawracającego zapalenia oskrzeli, kaszlu, a nawet nowotworów przełyku.

Na nasilenie objawów duży wpływ ma stosowana dieta, która może:

opóźniać lub przyspieszać opróżnianie żołądka,

zwiększać/zmniejszać napięcie zwieracza przełyku.

Choroba refluksowa przełyku często rozwija się jako konsekwencja otyłości i nadmiaru tłuszczu trzewnego (brzusznego), który uciska żołądek. Refluks pojawia się także pod koniec ciąży w wyniku przemieszczania się narządów wewnętrznych.

Poznaj najważniejsze zasady diety stosowanej w refluksie.

1. Jedz małe posiłki

Ogranicz ilość produktów spożywanych w czasie jednego posiłku, tak, aby nie rozciągać żołądka i nie wypełniać go nadmiernie. Im mniejsza objętość treści żołądkowej, tym słabsze są objawy refluksu.

2. Jedz powoli

Gdy jesz powoli dokładnie gryziesz pokarm, a to ułatwia i przyspiesza trawienie. Dzięki temu żołądek szybciej się opróżnia.

3. Nie jedz przed snem

Objawy refluksu nasilają się nocą, w pozycji leżącej. Bardzo ważne jest, by nie kłaść się spać z pełnym żołądkiem. Ostatni posiłek powinnaś jadać najpóźniej na 3 godziny przed snem.

4. Ogranicz sól i ostre przyprawy

Nadmiar soli i ostre przyprawy nasilają chorobę refluksową. Nie dosalaj dań na talerzu, unikaj także gotowych produktów z dużą ilością soli (sprawdzaj tabelę wartości odżywczej). Osoby z refluksem źle reagują także na cebulę i czosnek.

5. Pij napoje o temperaturze pokojowej

Zarówno zimne jak i gorące napoje, wpływają na opóźnienie opróżniania się żołądka. Z tego powodu, w refluksie najkorzystniej jest pić płyny o temperaturze pokojowej. Wybierając wodę, stawiaj na te nisko i średniozmineralizowane. Wody o wysokiej zawartości minerałów, nasilają cofanie się treści żołądkowej do przełyku.

6. Zmniejsz spożycie kawy, alkoholu i napojów gazowanych

Kofeina z kawy i teina z herbaty obniżają napięcie dolnego zwieracza przełyku, dlatego osoby z refluksem powinny ograniczyć kawę i herbatę do 1-2 filiżanek dziennie (nie gorące!). Napoje gazowane przez zawartość dwutlenku węgla zwiększają ciśnienie w żołądku. Spośród alkoholi najbardziej szkodliwe jest piwo, które łączy w sobie zawartość gazu i alkoholu. Alkohol sam w sobie podrażnia błonę śluzową przełyku, która jest już i tak podrażniona przez działanie kwaśnej treści żołądkowej.

7. Zrezygnuj z gumy do żucia

Żucie gumy stymuluje wydzielanie treści żołądkowej. Im więcej treści żołądkowej, tym większe prawdopodobieństwo jej cofania się do przełyku.

8. Ogranicz wysokokaloryczne, tłuste i kwaśne posiłki

Na tempo opróżniania żołądka i rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku, duży wpływ ma skład posiłków. Im tłustsze i bardziej kaloryczne danie, tym silniejszy refluks. Nasilenie objawów wywołują także kwaśne owoce, soki owocowe i niektóre warzywa (pomidor, ogórki kiszone).

9. Noś luźne ubrania

Nie zakładaj ciasnych ubrań, które mogłyby uciskać żołądek. Bezpośrednio po posiłku nie kładź się i ogranicz zginanie oraz schylanie się.

10. Kontroluj masę ciała

Wraz ze wzrostem BMI powyżej 25 (nadwaga) rośnie ryzyko rozwoju choroby refluksowej. Znacznie częściej występuje ona u osób z otyłością (BMI wyższe niż 30). Dbaj, by twoja waga mieściła się w granicach normy. Nie wiesz, ile wynosi twoje BMI? Sprawdź kalkulator BMI.

Zobacz, które produkty są zalecane w diecie na refluks, a których lepiej unikać.

Grupa produktów Zalecane Przeciwwskazane Warzywa wszystkie dobrze tolerowane cebula, czosnek, por, warzywa kapustne, warzywa strączkowe, warzywa kiszone i marynowane, pomidory, szparagi, karczochy Owoce wszystkie dobrze tolerowane cytrusy, soki z owoców cytrusowych Produkty zbożowe pieczywo pszenne, pieczywo graham, ryż biały, drobne kasze, makarony pieczywo razowe, makaron razowy, grube kasze Mięso, ryby, jajka chude mięso drobiowe, chude mięso czerwone, ryby, jaja na miękko, omlet i jajecznica bez tłuszczu mięso drobiowe ze skórą, tłuste mięso czerwone, tłuste wędliny, pasztety, podroby Produkty mleczne chudy twaróg, jogurty, kefir, maślanka, mleko odtłuszczone mleko tłuste, tłuste sery, sery pleśniowe Tłuszcze oleje roślinne, oliwa z oliwek, masło prawdziwe - maks. 8 łyżeczek dziennie smalec, słonina, boczek Napoje woda nisko i średniozmineralizowana, słaba herbata, kawa zbożowa, herbata owocowa i ziołowa mocna kawa i herbata, napoje alkoholowe, napoje gazowane, kakao Słodycze sucharki, biszkopty czekolada, torty, tłuste kremy, bita śmietana, pączki, faworki, ciasto francuskie Przyprawy zioła, przyprawy łagodne chili, curry, ocet, musztarda, keczup, mięta, proszek do pieczenia, mieszanki przypraw z glutaminaniem sodu



Dieta lekkostrawna to baza diety refluksowej. Przygotowując jadłospis dla osoby chorującej na refluks postaw na ułatwiające trawienie metody przygotowywania posiłków – gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie bez dodatku tłuszczu. Ogranicz smażenie i pieczenie z tłuszczem. Jak powinno wyglądać menu? Zobacz przykładowy jadłospis.

Dzień 1

Śniadanie : bułka grahamka z chudym twarogiem, rzodkiewką i ogórkiem zielonym,

: bułka grahamka z chudym twarogiem, rzodkiewką i ogórkiem zielonym, II śniadanie : pieczone jabłko z cynamonem i jogurtem greckim

: pieczone jabłko z cynamonem i jogurtem greckim Obiad : pieczona pierś z indyka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, kasza jęczmienna

: pieczona pierś z indyka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, kasza jęczmienna Podwieczorek : 2 wafle ryżowe z masłem orzechowym

: 2 wafle ryżowe z masłem orzechowym Kolacja: jajecznica na parze z łagodną papryką i natką pietruszki

Dzień 2

Śniadanie : jogurt naturalny z bananem i płatkami jaglanymi

: jogurt naturalny z bananem i płatkami jaglanymi II śniadanie : roladki z chudego serka twarogowego, ogórka i wędliny z piersi indyka

: roladki z chudego serka twarogowego, ogórka i wędliny z piersi indyka Obiad : zupa jarzynowa z makaronem i mięsem z udka z kurczaka (bez skóry)

: zupa jarzynowa z makaronem i mięsem z udka z kurczaka (bez skóry) Podwieczorek : galaretka owocowa z bananem i malinami

: galaretka owocowa z bananem i malinami Kolacja: sałatka z gotowanych ziemniaków, pomidorów i awokado

Dzień 3

Śniadanie : pieczywo pszenne z wędliną z piersi indyka, liście sałaty i kiełki na kanapkę

: pieczywo pszenne z wędliną z piersi indyka, liście sałaty i kiełki na kanapkę II śniadanie : koktajl z napoju migdałowego i truskawek

: koktajl z napoju migdałowego i truskawek Obiad : pierogi z farszem z soczewicy i ziemniaków, surówka z marchewki

: pierogi z farszem z soczewicy i ziemniaków, surówka z marchewki Podwieczorek : jogurtowe ciasto ze śliwkami

: jogurtowe ciasto ze śliwkami Kolacja: pieczywo pszenne z jajkiem na miękko, gotowana fasolka szparagowa

Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. mgr inż. Barbara Dąbrowska-Górska dietetyk Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. Dietetyk z 12 letnim doświadczeniem. Ukończyła Technologię Żywności i Żywienie Człowieka w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pomaga pacjentom trwale zmienić nawyki żywieniowe. Uczy realnych rozwiązań, szacunku do ciała, konsekwencji i „godzenia” się z jedzeniem. Twórczyni autorskiego podejścia w nurcie pozytywnej dietetyki. Prowadzi poradnię online barbaradabrowska.pl.

