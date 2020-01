fot. Adobe Stock

Przepuklina rozworu przełykowego jest chorobą układu pokarmowego, w wyniku którego fragment żołądka zostaje przeniesiony do klatki piersiowej. Do objawów jej wystąpienia zaliczamy między innymi ból, chrypkę i zgagę.



Przepuklina rozworu przełykowego:

przyczyny

diagnozowanie

leczenie

Przepuklina rozworu przełykowego może zostać spowodowana wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej wywołanym na przykład kichnięciem czy wymiotami. Stan przepony jest również bardzo ważny w tej kwestii, ponieważ to właśnie przepona powstrzymuje żołądek przed przemieszczeniem w stronę klatki piersiowej. Jej rozluźnienie lub osłabienie może prowadzić do wystąpienia przepukliny rozworu przełykowego.



Do choroby może dojść także w wyniku:

urazów jamy brzusznej,

ciąży,

przewlekłych zaparć.

Czynnikami ryzyka są wiek powyżej 50 lat oraz palenie papierosów. Najczęściej (80 proc. przypadków) diagnozuje się przepuklinę wślizgową. Przełyk swobodnie może poruszać się w otworze przepony, a górna część żołądka przedostaje się przez ten otwór do klatki piersiowej.

Osoba z tą dolegliwością może mieć problemy z przełykaniem. Często pojawiają się też wymioty i bóle w klatce piersiowej. Po posiłku (około godziny) kwas żołądkowy może cofnąć się do przełyku, co w rezultacie podrażnia jego błonę śluzową wywołując zgagę , a nawet stan zapalny.



Niektóre objawy mogą zostać niesłusznie uznane za objaw innej choroby czy dolegliwości. Przykładem takich objawów są ucisk oraz pieczenie w klatce piersiowej w okolicy serca, pocenie czy duszności.

Najczęściej już po rozmowie z pacjentem lekarz może postawić prawidłową diagnozę. Przy objawach w postaci bólu i pieczenia w klatce piersiowej konieczne jest wykluczenie chorób serca. Ostateczne potwierdzenie diagnozy najczęściej ma miejsce podczas badania endoskopowego przełyku i żołądka.



Czasami wykonuje się też zdjęcie RTG, badanie ciśnienia w przełyku (manometrię), tomografię komputerową i EKG wysiłkowe.

Sposób leczenia jest zależny od stopnia zaawansowania schorzenia oraz jego formy. Najczęściej stosowanym leczeniem jest farmakologiczne, opierające się na przyjmowaniu leków. Leki nie zlikwidują przepukliny, ale złagodzą dolegliwości z nią związane. Najczęściej mają na celu regulację motoryki przewodu pokarmowego oraz hamowanie wydzielania kwasu solnego (żołądkowego).

