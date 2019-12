POChP objawy - jak rozpoznać przewlekłą obturacyjną chorobę płuc?

fot. Adobe Stock

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc jest w większości przypadków wywołana długoletnim paleniem papierosów. W POChP przepływ powietrza w drogach oddechowych jest ograniczony i dochodzi do nieodwracalnego zwężenia oskrzeli. Choroba często mylona jest z astmą (zobacz, jak rozpoznać astmę u dzieci).

Objawy POChP

W początkowym stadium choroba może nie dawać żadnych objawów. Lekarz jest wtedy w stanie zdiagnozować POChP jedynie poprzez spirometrię. Z czasem przewlekła obturacyjna choroba płuc zaczyna dawać szereg dolegliwości. Do najpowszechniejszych należą:

Problemy z oddychaniem

Na początku będzie to zadyszka podczas wysiłku fizycznego, nawet niewielkiego. Z czasem rozwinie się w duszności uniemożliwiające funkcjonowanie. Do tego może pojawić się zmęczenie. Gdy choroba rozwinie się, dojdzie ucisk w klatce piersiowej i świszczący oddech.

Kaszel

Charakterystyczne dla kaszlu w POChP jest:

czas trwania - ma on charakter przewlekły i może męczyć chorego nawet kilka miesięcy,

i może męczyć chorego nawet kilka miesięcy, nie działają na niego standardowe leki przeciwkaszlowe.

Na początku będzie pojawiał się sporadycznie - rano, podczas wysiłku fizycznego. Z czasem stanie się codzienny i bardzo uporczywy. Choć to jeden z pierwszych widocznych dla chorego objawów POChP, to często jest on bagatelizowany. Palacze sądzą, że to kaszel palacza i nie zgłaszają się do lekarza.

Odkrztuszanie wydzieliny

To objawy połączony z kaszlem - chory najintensywniej kaszle po obudzeniu się, czemu zwykle towarzyszy właśnie odkrztuszenie plwociny (zwykle jest gęsta i zalegająca). Po tym przez jakiś czas może być spokój, ale w miarę rozwoju choroby nawet odkrztuszanie nie przynosi ulgi, a kaszel uniemożliwia codzienne, normalne funkcjonowanie.

POChP charakteryzuje się fazami zaostrzenia choroby, kiedy powyższe objawy nasilają się. Często związane to jest z infekcją bakteryjną lub wirusową (zobacz najczęstsze choroby infekcyjne płuc).



Nieleczona przewlekła obturacyjna choroba płuc w zaawansowanym stadium może skończyć się niewydolnością oddechową i takim uszkodzeniem miąższu płucnego, że niezbędna jest operacja.

Ponieważ POChP jest nieuleczalne, kluczowe jest wczesne wykrycie choroby. Wtedy możliwe jest spowolnienie jej postępu.

