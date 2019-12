Opryszczka na ustach - jak można się nią zarazić i jak wygląda leczenie?

fot. Adobe Stock

Opryszczka na ustach zwana również zimnem, to bardzo nieprzyjemna zmiana. Swędzi, boli i długo się goi. Opryszczka wargowa powodowana jest przez wirus opryszczki - wirus HSV. Jest on blisko spokrewniony z wirusem powodującym ospę wietrzną i półpasiec. Aby zostać jego nosicielem wystarczy jedno zarażenie. Później opryszczka ma już charakter nawrotowy i pojawia się nawet kilka razy do roku.

Zazwyczaj w okresie osłabionej odporności - towarzyszy przeziębieniom i miesiączkom. Pojawia się także w wyniku silnego stresu, złego odżywiania czy problemów ze snem. Szacuje się, że nosicielami wirusa opryszczki może być nawet 90 proc. osób.

Jak można się zarazić opryszczką wargową?

Do zarażenia wirusem opryszczki najczęściej dochodzi jeszcze w dzieciństwie. Aby go uniknąć, przede wszystkim należy unikać bliskiego kontaktu z osobą, która przechodzi opryszczkę na ustach. Najbardziej niebezpieczny jest płyn pochodzący z pęcherzyków opryszczki - to właśnie on najsilniej zaraża.

Uważać trzeba również na ślinę chorego. Zarazić się można przez pocałunek oraz używanie tych samych sztućców czy ręczników, co chory. Do zarażenia może dojść:

Objawowo - wirus przenika do naczyń krwionośnych i po kilku dniach pojawi się pod postacią nieprzyjemnych pęcherzyków na ustach.

Bezobjawowo - wirus opryszczki wargowej pozostaje w uśpieniu i da o sobie znać w momencie osłabienia organizmu.

Kiedy pojawia się opryszczka na ustach?

Osoba zarażona wirusem świadoma musi być tego, że opryszczka wargowa może pojawić się na jej ustach właściwie w każdym momencie. Nawet kilka razy do roku. Wyszczególnić można jednak sytuacje, które szczególnie sprzyjają pojawieniu się nieprzyjemnych pęcherzyków na ustach:

grypa,

przeziębienie,

gorączka,

stres,

miesiączka,

zabiegi dentystyczne,

zabiegi chirurgiczne,

złe odżywianie,

korzystanie z solarium,

anemia,

długie przebywanie na słońcu.

Objawy opryszczki na ustach

Najbardziej charakterystycznym objawem opryszczki wargowej jest pojawienie się na ustach pęcherzyków. Mogą one boleć lub swędzieć. Nosiciele wirusa HSV powinni jednak starannie obserwować swój organizm. Kilka dni przed pojawieniem się zmian na ustach, zauważyć można pierwsze sygnały opryszczki. Są to:

swędzenie ust,

wysuszone usta,

grudki na ustach,

zaczerwienienia w okolicy ust,

mrowienia,

napięta skóra w okolicy ust.

Po pojawieniu się na ustach opryszczki, należy pamiętać o tym, aby nie rozdrapywać, ani nie odrywać strupów. Nie tylko wydłuży to tylko cały proces leczenia, ale może również sprawić przeniesienie opryszczki na inną część ciała, np. okolice nosa. Przebieg opryszczki ma zazwyczaj 6 faz.

Swędzenie skóry w okolicy ust.

Pojawienie się bolącej zmiany na ustach.

Pojawienie się na zmianie wypełnionych płynem pęcherzyków.

Pęknięcie pęcherzyków.

Pojawienie się nadżerki.

Gojenie się ran oraz pojawienie się strupów, które odpadną po kilku dniach.

Leczenie opryszczki wargowej

Trzeba pamiętać, że niemożliwe jest pozbycie się z organizmu wirusa opryszczki wargowej. Leczenie przebiega objawowo i może trwać nawet 2-3 tygodnie. Stosuje się głównie maści przeciwwirusowe. W przypadku intensywnego bólu ust pacjentowi podać można również leki przeciwbólowe. U osób zarażonych wirusem, u których bardzo często dochodzi do opryszczki wargowej stosuje się również dłuższą terapie przeciwwirusową tabletkami.

Przydatne mogą być również plastry na opryszczkę wargową, które wysuszają zmianę i utrudniają zarażenie innej osoby. Ich zaletą z pewnością jest również fakt, że opryszczka wargowa jest znacznie mniej widoczna.

