Budzisz się w środku nocy zlana potem albo rano wstajesz z mokrymi włosami i piżamą? Nadmierne pocenie się w nocy nie musi oznaczać niczego poważnego, ale może być objawem choroby. Dlatego warto ustalić przyczynę nocnych potów.

Wszyscy się pocimy. To reakcja fizjologiczna organizmu - w ten sposób usuwane są toksyny, to także część procesów metabolicznych oraz element termoregulacji ciała. Wiele osób narzeka na nadmierną potliwość całego ciała, poszczególnych części ciała, twarzy albo głowy. Nadmierne pocenie się podczas snu, to tzw. nocne poty.

Jak się objawia nocne pocenie się? Zwykle wygląda tak, że budzimy się (w środku nocy lub dopiero nad ranem) cali zlani potem. Możemy mieć mokrą piżamę, ale i włosy. Często wilgotna jest też pościel. To nieprzyjemna dolegliwość i na pewno - choć nie wydaje się niczym poważnym - warto znaleźć jej przyczynę.

Powodów pocenia się w nocy może być bardzo wiele, dlatego warto spróbować ustalić to indywidualnie z lekarzem. Możliwe przyczyny nocnych potów:

stosowanie leków - nadmierna nocna potliwość może być skutkiem przyjmowania niektórych leków: sterydowych, przeciwbólowych, przeciwzapalnych, antydepresyjnych;

- nadmierna nocna potliwość może być skutkiem przyjmowania niektórych leków: sterydowych, przeciwbólowych, przeciwzapalnych, antydepresyjnych; problemy endokrynologiczne - nadczynność tarczycy często wywołuje nocne poty;

infekcje - pocenie się w nocy może występować w trakcie przeziębienia oraz przy infekcjach - wirusowych oraz bakteryjnych. Zwykle związane jest z podwyższoną temperaturą ciała;

menopauza - w wyniku zmian hormonalnych kobiety w trakcie menopauzy (zobacz objawy menopauzy) narażone są na nocne poty. Warto to skontrolować z ginekologiem lub endokrynologiem;

cukrzyca - nocą, gdy dojdzie do hipoglikemii, czyli spadku poziomu cukru we krwi (normy poziomu cukru we krwi), osoba chora na cukrzycę można zalać się zimnym potem;

picie ziół - wiele herbat ziołowych ma działanie napotne, wśród nich są: lipa, kora wierzby, czarny bez;

problemy neurologiczne - niektóre choroby związane z układem nerwowym, takie jak np. neuropatia, potrafią dawać objaw nocnego pocenia się;

bezdech senny - jeśli poza poceniem się w nocy także chrapiesz, może być to związane z obturacyjnym bezdechem sennym (jak leczyć bezdech senny);

stres - osoby zmagające się z długotrwałym stresem i odczuwające napięcie w ciągu dnia, w nocy mogą się nadmiernie pocić, zwykle towarzyszą temu koszmary senne;

choroby psychiczne - nocne poty występują często u chorych na nerwicę oraz z zaburzeniami lękowymi;

- nocne poty występują często u chorych na nerwicę oraz z zaburzeniami lękowymi; nowotwory - niektóre choroby nowotworowe - chłoniak, rak trzustki, białaczka - mogą objawiać się nocnymi potami. Do tego dochodzą także inne dolegliwości, np. powiększone węzły chłonne, chudnięcie.

Poza tym czynnikami, które mogą sprzyjać występowaniu nocnych potów jest otyłość, nadużywanie alkoholu, niewłaściwa higiena snu (zobacz, co warto wiedzieć o bezsenności).

Jeśli regularnie budzisz się zlana potem, warto skonsultować to z lekarzem. Na co dzień możesz też skorzystać z kilku wskazówek, jak poradzić sobie z nocnymi potami:

śpij w chłodnym (ok. 18 st. C), dobrze wywietrzonym pomieszczeniu,

śpij w piżamie wykonanej z naturalnych materiałów ,

, pij napar z szałwii (zmniejsza potliwość),

wieczorem zrezygnuj z ostrych potraw ,

, nie przejadaj się na kolację.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!