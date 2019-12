Co się dzieje z twoim ciałem, gdy rzucasz palenie? Różnicę zauważysz niemal od razu

fot. Adobe Stock

Gdy Katalonia wprowadziła zakaz palenia w miejscach publicznych w 2005 r., o 10 proc. spadła liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrych zespołów wieńcowych (do tej grupy należy np. zawał serca). W Irlandii spadek ten wyniósł 12 proc. w skali roku. Przypadek? Nie, jeden z dowodów na to, że ograniczenie, a najlepiej rzucenia palenia, szybko poprawia stan zdrowia.

Choć trudno w to uwierzyć, pierwsze pozytywne zmiany następują już... 20 minut po wypaleniu ostatniego papierosa. To wtedy ciśnienie krwi i puls spadają do normalnego poziomu. Odczuwamy też poprawę krążenia, rozgrzewają się stopy i dłonie. Różnica jest zauważalna natychmiast, a z każdym dniem nasze ciało zaczyna funkcjonować lepiej.

1 doba bez papierosa

Już po ośmiu godzinach nasz organizm zaczyna pozbywać się tlenku węgla. Po kolejnych czterech jego poziom wraca do normy i zaczyna wzrastać saturacja, czyli nasycenie tlenem naszej krwi. Stabilizuje się też ciśnienie i spada ryzyko ataku serca.

3 doby bez papierosa

Organizm się oczyszcza, płuca powoli pozbywają się śluzu i zanieczyszczeń. Poziom nikotyny w organizmie osiąga zero, odczuwasz więc symptomy odstawienia. Nałóg nie odpuszcza tak łatwo – możesz w tym czasie mieć obniżony nastrój, napięte nerwy, a nawet bóle głowy. Pociechą mogą być powracające zmysły. Zakończenia nerwowe odpowiedzialne za smak i zapach regenerują się i zaczynasz w pełni odczuwać przyjemność jedzenia.

Miesiąc bez papierosa

Po 30 dniach płuca byłego palacza funkcjonują znacznie lepiej. Ustaje zadyszka, a łatwiejsze oddychanie sprawia, że nie masz już trudności w wykonywaniu ćwiczeń typu cardio. Możesz uprawiać jogging, niestraszny ci także aerobik czy tabata. Twoje krążenie cały czas się poprawia.

9 miesięcy bez papierosa

Masz więcej energii i znacznie lepszą odporność. Dlaczego? Za obronę przed infekcjami dróg oddechowych odpowiadają tzw. rzęski, które odbudowują się w pierwszych miesiącach po rzuceniu palenia. Temu procesowi towarzyszy często kaszel, ale nie powinien cię niepokoić – oznacza powolne oczyszczanie i regenerację płuc.

Rok bez papierosa

Cały rok wolności od nałogu to wystarczająca okazja do świętowania. Ale masz jeszcze jeden bardzo ważny powód do radości... Rok wystarczy, żeby u byłego palacza ryzyko chorób serca zmalało o połowę!

5 lat bez papierosa

Potrzeba aż pięciu lat, by naczynia krwionośne wróciły do normy. Po tym czasie żyły i tętnice rozszerzają się, ustaje podwyższona krzepliwość krwi. A to oznacza, że w znacznie mniejszym stopniu grożą ci zakrzepy czy udar. 5 lat bez papierosa oznacza również zredukowane o połowę ryzyko raka gardła i przełyku, zmniejsza się też szansa zachorowania na inne nowotwory (np. szyjki macicy czy pęcherza).

10 lat bez papierosa

Ryzyko wielu nowotworów spada już wcześniej, ale na zmniejszenie szans zachorowania na raka płuc musisz czekać aż dekadę... Po tym czasie zagrożenie nowotworem jest mniejsze o połowę niż u aktywnych palaczy.

20 lat bez papierosa

15 lat potrzeba, by zredukować ryzyko choroby wieńcowej i raka trzustki do poziomu sprzed nałogu nikotynowego, aż 20 – by w pełni uwolnić się od zagrożeń związanych z paleniem tytoniu. Dopiero po dwóch dekadach płuca byłego palacza stają się równie odporne na choroby i rozwój nowotworu jak u osoby, która nigdy nie paliła.

Brzmi jak bardzo oddalona w czasie nagroda? Pamiętaj, że zanim twój organizm zupełnie zapomni o wypalonych papierosach, spędzisz lata, każdego dnia czując się coraz lepiej i sukcesywnie uwalniając się od ryzyka. W tym czasie zauważysz też dziesiątki drobnych zmian, jak np. szybsze gojenie się ran, poprawę życia seksualnego i płodności (dzięki regulacji poziomu estrogenów), lepszy wygląd skóry i zębów czy spadek poziomu cholesterolu. Wszystkie są warte podjęcia wysiłku zerwania z nałogiem!

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!