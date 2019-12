fot. Adobe Stock

To, jak odetkać ucho, trzeba uzależnić od przyczyny problemu. Poniżej znajdziesz 4 najczęstsze sytuacje, w jakich dochodzi do zatkania ucha oraz sposoby, na jego odetkanie.



Jak odetkać ucho, gdy:

Podczas przeziębienia może dojść do obrzęku śluzówek, a także do obrzęku przewodu słuchowego, co powoduje uczucie zatkanego ucha. W takim przypadku warto wypróbować:

zastosowanie kropli do nosa,

inhalacje z olejków eterycznych.

Jak odetkać ucho kroplami do nosa

Kup w aptece krople obkurczające śluzówkę nosa. Wpuszczaj je do nosa zgodnie z zaleceniami na ulotce. Koniecznie zakończ wpuszczanie kropli po zalecanym czasie, w przeciwnym razie, śluzówka nosa przyzwyczai się do kropli i nos będzie się często zatykał.

Jak odetkać ucho inhalacjami

Przygotuj miskę z gorącą wodą. Dodaj do niej kilka kropli olejku eterycznego (np. lawendowego, rozmarynowego). Pochyl się nad parującą miską i zakryj głowę i miskę ręcznikiem. Oddychaj przez nos i usta, dychając parę wodną.

Woskowina to naturalna wydzielina, która zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji w głąb ucha (ma działanie antybakteryjne). Gdy jest wydzielana w nadmiarze, może znacząco zwęzić przewód słuchowy lub całkowicie go zatkać. Czyszczenie uszu patyczkami sprzyja zatykaniu się uszu woskowiną – nie należy tego robić!

Aby odetkać ucho zatkane woskowiną należy:

zastosować odpowiednie preparaty apteczne,

zastosować oliwę lub parafinę,

iść do laryngologa.

Jak odetkać ucho preparatem aptecznym

Zabieg polega na wkropleniu płynu do ucha albo podaniu go za pomocą atomizera (rozpyla preparat pod ciśnieniem). Warto na chwilę przechylić głowę tak, aby preparat wpłynął głębiej do ucha. Po 2-3 minutach należy wyprostować głowę i zebrać wypływający preparat i woskowinę na chusteczkę higieniczną. Zabieg można powtórzyć kilka razy.

Jak odetkać ucho oliwą lub parafiną

Tak, chodzi o oliwę z oliwek i zwykłą parafinę (do kupienia w aptece). Połóż się na boku, zatkanym uchem do góry. Wpuść do niego kilka kropel oliwy lub parafiny. Odczekaj 2-3 minuty. Usiądź i odsącz ucho z oliwy i (oby!) woskowiny. Zabieg można powtórzyć w razie potrzeby kilka razy.

Odtykanie ucha u laryngologa

Gdy powyższe sposoby nie dadzą rezultatu, należy zgłosić się do laryngologa. On w kilka chwil specjalnymi przyborami usunie nadmiar woskowiny w bezbolesny sposób.

Podczas lotu samolotem następują zmiany ciśnienia powietrza, co może wywoływać uczucie ucisku i zatkania uszu. Aby odetkać uszy w czasie lotu lub po nim warto:

ssać cukierki i często przełykać ślinę,

i często przełykać ślinę, wywoływać ziewanie – spróbuj otworzyć usta i poruszać żuchwą tak, jak ma to miejsce, gdy naprawdę ziewasz.

Czasami po wizycie na basenie albo kąpieli w morzu lub jeziorze, woda dostaje się głęboko do ucha i je zatyka. Uczucie to zwykle szybko ustępuje, ale czasami utrzymuje się dłużej i dokucza.

Aby usunąć zalegającą w uchu wodę, przechyl głowę tak, aby zatkane ucho skierować w dół. Możesz w tej pozycji chwilę poskakać, lekko potrząsać głową albo nieznacznie nią kręcić. Odsączaj wypływającą wodę ręcznikiem.

