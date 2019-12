Hipoksja, czyli niedotlenienie. Przyczyny, objawy i leczenie

fot. Adobe Stock

Hipoksja to stan niedotlenienia tkanek, który powoduje hipoksemia, czyli niedobór tlenu we krwi. Dotyczy głównie osób, które mają problemy z układem krążenia. W przypadku podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Hipoksja może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta.

Przyczyny hipoksji

Hipoksja najczęściej występuje z powodu chorób układu krążenia, chodzi przede wszystkim o niewydolność serca. Inne przyczyny:

obrzęk płuc,

zatorowość płucna,

choroby krwi,

zatrucie tlenkiem węgla,

choroby układy oddechowego – głównie astma,

rozedma płuc,

niedodma.

Hipoksję powoduje również duże ciśnienie. Narażeni są na nią zwłaszcza nurkowie (tzw. hipoksja hiperbaryczna).

Choroba wysokościowa

Jedną z odmian hipoksji jest hipoksja hipobaryczna, tzw. choroba wysokościowa. Zwykle występuje na wysokości około 1500-2500 m n.p.m. Dotyczy osób, które długo przebywają na dużych wysokościach, gdzie dostępność tlenu jest dużo mniejsza. Jej objawy to:

nudności,

wymioty,

zmęczenie,

przyśpieszone tętno,

zwiększone ciśnienie krwi.

Na dużych wysokościach pojawić się mogą halucynacje. Choroba może mieć łagodny i ostry przebieg. Jej ostra odmiana prowadzić może nawet do obrzęku płuc, mózgu a nawet śmierci. Pacjent w ciężkim stanie powinien zostać jak najszybciej przetransportowany do szpitala.

Bardzo ważna jest odpowiednia aklimatyzacja, czyli stopniowe zwiększanie wysokości, tak aby organizm miał okazję przygotować się do nowych warunków. Należy jednak pamiętać, że na niektórych wysokościach (powyżej 5800 m n.p.m.) aklimatyzacja nie jest skuteczna.

Objawy hipoksji

Najbardziej charakterystycznym objawem hipoksji jest sinica centralna. Powoduje ona niebieskie zabarwienie ust, języka i błon śluzowych. Inne objawy:

zawroty głowy,

plucie krwią,

zmęczenie,

senność,

wymioty,

nudności,

zaburzenia widzenia,

omamy słuchowe,

senność,

duszności.

Dodatkowo hipoksja powoduje zwiększenie liczby erytrocytów, co ostateczne może prowadzić do nadkrwistości. W zaawansowanym stadium choroby pojawić się może również pałeczkowatość palców, która objawia się zwiotczeniem paznokci i pogrubieniem paliczków.

Leczenie hipoksji

Główną metodą leczenia hipoksji jest tlenoterapia. Choremu należy podać 100 proc. tlenu. W przypadku, gdy hipoksja jest skutkiem innej choroby lub urazu, leczenie musi obejmować również główną dolegliwość.

Trzeba również pamiętać, że hipoksja, a zwłaszcza jej ostra odmiana, może zagrażać życiu. Pacjentom w takim stanie powinna być udzielona natychmiastowa opieka medyczna. Skutki i powikłania hipoksji zależą od stopnia zaawansowania choroby.

W ciężkich przypadkach jest to uszkodzenie nerek, a nawet śmierć. Łagodna hipoksja zazwyczaj nie niesie za sobą poważnych powikłań. Zdarza się, że u pacjentów zaobserwować można nadciśnienie płucne i przeciążeniową niewydolność serca.

