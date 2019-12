Choroba Leśniowskiego-Crohna - objawy, diagnostyka, rokowania

fot. Adobe Stock

Nazwa choroby pochodzi od dwóch lekarzy - Antoniego Leśniowskiego i Bernarda Crohna, którzy opisali to schorzenie. Choroba Leśniowskiego-Crohna (ChL-C) należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Proces zapalny charakterystyczny dla choroby może pojawić się w dowolnym odcinku przewodu pokarmowego. Zwykle jednak choroba dotyczy końcowego odcinka jelita cienkiego.



Jest zaliczana do schorzeń przewlekłych, ma czas zaostrzeń objawów i czas remisji. Choroba Leśniowskiego-Crohna najczęściej atakuje ludzi młodych (do 25. roku życia). Najliczniej występuje w Europie Południowej. Dane z Unii Europejskiej mówią, że na Crohna choruje co roku 5 na 100 tysięcy osób.

Przyczyny Leśniowskiego-Crohna nie są znane. Jest natomiast wiele hipotez co do powstawania choroby. Niektórzy uważają, że choroba ma podłoże autoimmunologiczne, inni sugerują, że istotnym czynnikiem jest podatność genetyczna, a jeszcze inni naukowcy twierdzą, że winne są bakterie.

Pojawiają się też teorie, że są pewne czynniki, które mogą wpłynąć na wzrost ryzyka zachorowania na Crohna:

niska odporność,

doustna antykoncepcja hormonalna,

palenie papierosów.

Dolegliwości związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna mogą zależeć od umiejscowienia stanu zapalnego i stopnia zaawansowania zmian. Do głównych objawów należą:

silny ból i skurcze w dolnej (lub środkowej) części brzucha,

wzdęcia,

brak apetytu i chudnięcie,

biegunki (zobacz domowe sposoby na biegunkę),

stany podgorączkowe i gorączka,

anemia (zobacz objawy anemii),

osłabienie.

W zależności od lokalizacji choroby Crohna mogą wystąpić też owrzodzenia w okolicach odbytu, guz w jamie brzusznej, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz dolegliwości niezwiązane z układem pokarmowym: choroby skórne, zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego.

Chory, który zgłosi się do lekarza po zaobserwowaniu objawów, może poza wywiadem lekarskim mieć zlecone badania krwi - zwykle jest to morfologia z oznaczeniem wskaźnika CRP, gastroskopia, kolonoskopia, RTG, tomografia lub USG jamy brzusznej.



W chorobie Leśniowskiego-Crohna ważne jest szybkie rozpoznanie, dlatego lepiej lekceważyć żadnych objawów powyżej opisanych. Opóźnianie leczenia naraża organizm na komplikacje i wyniszczenie.

Jest to choroba przewlekła, nie da się jej całkowicie wyleczyć. Terapia polega na łagodzeniu objawów i ograniczeniu jej nawrotów. Leczenie raczej trwa do końca życia pacjenta. Przy szybkiej diagnozie i właściwie dobranemu leczeniu choroba Crohna może mieć łagodny przebieg.

W leczeniu najczęściej stosuje się terapię przeciwzapalną i leki immunosupresyjne. Lekarz może w konkretnych przypadkach zlecić zabieg chirurgiczny. Może być potrzebny, jeśli wystąpią np. ropnie lub niedrożność jelit.

Chorzy na Crohna muszą regularnie zgłaszać się na badania i kontrole. Czasem choroba prowadzi do raka jelita grubego (zobacz objawy raka jelita grubego) i powikłań jelitowych uniemożliwiających normalne funkcjonowanie.

Osoby chorujące na Leśniowskiego-Crohna powinny zdrowo odżywiać się. Sprawdzają się zasady:

dieta powinna być zróżnicowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze ,

, zaleca się unikanie potraw, które nasilają objawy choroby (u wielu jest to mleko i jego przetwory),

warto ograniczyć (zwłaszcza podczas nawrotów) pieczywo razowe, rośliny strączkowe, warzywa kapustne i owoce (chodzi o zawartość błonnika),

sprawdzają się łagodne potrawy o półpłynnej konsystencji ,

, unikać smażonych potraw i tłustych mięs,

potraw i tłustych mięs, przyjmować suplementy (do uzgodnienia z lekarzem).

