Ból z tyłu głowy - czy jest groźny? Zobacz, co oznacza

fot. Adobe Stock

Najczęściej występującym bólem głowy jest ból zlokalizowany z przodu i po bokach głowy. Jednak z wielu przyczyn ból może pojawić się też z tyłu głowy. Jeśli nie mija i jest ostry, koniecznie zgłoś się do lekarza.

Spis treści:

Ból głowy jest jedną powszechniejszych dolegliwości zdrowotnych, z którą się zmagamy. Dużo osób miewa bóle głowy nawet kilka razy w tygodniu. Jeśli ból głowy trwa kilka dni, jest silny, uniemożliwia normalne funkcjonowanie, koniecznie trzeba ustalić jego przyczynę.

Ból z tyłu głowy występuje rzadziej niż pozostałe, jak te zlokalizowane z przodu i boku głowy. Potrafi mieć różny charakter:

kłujący - kłucie z tyłu głowy nie występuje często, może mieć związek z tętnicami,

- kłucie z tyłu głowy nie występuje często, może mieć związek z tętnicami, uciskowy - taki ból z tyłu głowy może być związany z przyjmowanymi lekami lub migreną (zobacz, czym charakteryzuje się migrena skojarzona),

- taki ból z tyłu głowy może być związany z przyjmowanymi lekami lub migreną (zobacz, czym charakteryzuje się migrena skojarzona), pulsujący - często wiąże się z zapaleniem zatok i migreną, ale może też oznaczać poważną chorobę jak guz mózgu (objawy guza mózgu),

- często wiąże się z zapaleniem zatok i migreną, ale może też oznaczać poważną chorobę jak guz mózgu (objawy guza mózgu), ból o tępym charakterze - jego źródłem może być napięcie i stres (więcej o napięciowym bólu głowy).

Z bólem z tyłu głowy może wiązać się migrena szyjna. Wtedy ból odczuwany jest w okolicach karku i rozchodzi się częściowo na głowę. Do tego potrafią dojść zawroty głowy.

Objawy towarzyszące bólowi z tyłu głowy

Poza samym bólem z tyłu głowy, chory może mieć mdłości, wymioty, światłowstręt, przekrwione oczy, mroczki przed oczami, nadwrażliwość na dźwięki.

Ból z tyłu głowy może towarzyszyć takim dolegliwościom jak przeziębienie, zapalenie ucha, zapalenie zatok czy ból zębów. Często ból głowy wywołuje stres i napięcie, chroniczne zmęczenie, niewyspanie, niehigieniczny tryb życia i używki.

O czym jeszcze może świadczyć ból z tyłu głowy:

nadciśnienie tętnicze - bóle głowy w okolicy potylicy mogą być wywołane skokami ciśnienia (zobacz szczegóły zależności - ból głowy a nadciśnienie), lepiej tego nie bagatelizować - nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu,

- bóle głowy w okolicy potylicy mogą być wywołane skokami ciśnienia (zobacz szczegóły zależności - ból głowy a nadciśnienie), lepiej tego nie bagatelizować - nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu, problemy z szyjnym odcinkiem kręgosłupa - może pojawić się po urazie szyi, w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,

- może pojawić się po urazie szyi, w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, migrena - choć ból z tyłu głowy rzadko ma charakter migrenowy, to może się tak zdarzyć.

Jeśli ból głowy nie przechodzi, trwa dłużej niż kilka dni albo nasila się i jest bardzo ostry i trudny do zniesienia oraz gdy pojawił się nagle i w charakterze nieznanym do tej pory pacjentowi - jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem.



Lekarz, poza wywiadem lekarskim, może dać skierowanie do neurologa. Poza tym może zlecić badania:

Boli cię głowa? Pierwsze, co warto zrobić, to dobrze nawodnić się. Spróbuj się wyspać i zregenerować. Wyjdź na spacer na świeże powietrze. Możesz spróbować skorzystać z domowych sposobów na ból głowy i wspomagać się lekami przeciwbólowymi.

To jednak chwilowe rozwiązania. Najlepiej poznać przyczynę bólu i wyeliminować ją.

Więcej o bólach głowy:Co oznacza kłujący ból głowy?Co robić, gdy boli głowa podczas kasłania?Ból głowy po jedzeniu - skąd się bierze?Czy alergia może wywoływać bóle głowy?Co robić, gdy głowa boli codziennie?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!