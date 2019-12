Anemia sierpowata - przyczyny, objawy, leczenie niedokrwistości

fot. Adobe Stock

Anemia sierpowata jest dziedziczną chorobą związaną z deficytem genetycznym. Pierwsze objawy tej anemii zauważa się już u małych, nawet rocznych dzieci.

Anemia sierpowata nazywana jest też niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Jest genetyczną chorobą krwi, której nie da się uleczyć. W anemii sierpowatej hemoglobina, która odpowiada na rozprowadzanie tlenu wśród komórek, ma nieprawidłową budowę.



Dochodzi do deformacji czerwonych krwinek, w efekcie przybierają one sierpowaty kształt (stąd nazwa choroby). Przez to komórka żyje krócej, a szpik ma ograniczone możliwości produkowania nowych krwinek. Organizm wchodzi w stan anemii.

Anemia sierpowata rzadko dotyczy Europejczyków i osób rasy białej, częściej diagnozowana jest u Mulatów i wśród rasy czarnej - choroba rozpowszechniona jest przede wszystkim w Afryce.

W różnych postaciach choroby anemia sierpowata może dawać trochę inne objawy i o różnym stopniu nasilenia. Do najpowszechniejszych objawów zaliczane są:

powracający ból dłoni i stóp,

owrzodzenia skóry,

żółtaczka (zobacz, czym charakteryzuje się żółtaczka typu B),

infekcje organizmu.

Mogą im towarzyszyć dolegliwości charakterystyczne dla klastycznej niedokrwistości, takie jak gorączka, zmęczenie, ból brzucha.

U dzieci pierwsze objawy można zaobserwować nawet koło 3. miesiąca życia. Zaniepokoić powinny:

obrzęk rąk i nóg,

ból stóp i rąk, ale też ból w różnej lokalizacji w ciele,

zmieniona praca serca,

blada skóra,

zapalenie stawów.

Żeby poprawnie zdiagnozować anemię sierpowatą, trzeba zrobić badania krwi - będzie potrzebna morfologia krwi z rozmazem, co pozwoli na dokładne określenie i charakterystykę krwinek.

Jest to choroba nieuleczalna. Jedyne, co można zrobić, to dokonać transfuzji krwi, co zapobiega niedokrwistości. Leczenie polega więc na łagodzeniu objawów lekami przeciwbólowymi oraz antybiotykoterapią. Dokonuje się też przeszczepu szpiku kostnego.

