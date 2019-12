Fazy snu - kiedy pojawiają się fazy NREM i REM?

fot. Adobe Stock

Fazy snu to etapy, przez jakie przechodzi mózg, gdy śpimy. To, czy budzimy się wyspani, czy nie, zależy właśnie od tego, w której fazie snu wstaniemy. Warto pamiętać o właściwym śnie, ponieważ jest równie ważny, co odpowiednia dieta, czy aktywność fizyczna. Dorosły człowiek potrzebuje średnio 6-8 godzin snu na dobę. Jak wyglądają jego fazy snu?

Fazy snu

Sen podzielić można na dwie główne fazy: NREM oraz REM. Dodatkowo wyróżnić można również czuwanie, czyli stan tuż przed zaśnięciem lub w trakcie krótkich wybudzeń podczas snu. Charakteryzuje się świadomymi ruchami powiek i gałek ocznych. Bardzo łatwo je przerwać. Najczęściej jednak zwiastuje pełne zaśnięcie, po którym pojawiają się właściwe fazy snu.

Faza NREM

Nazywana inaczej snem wolnofalowym. Charakteryzuje się wolnym ruchem gałek ocznych. W aktywności mózgu pojawiają się wówczas fale delta. Od fazy NREM zaczyna się każdy sen. Trwa od 80 do 100 minut. W fazie NREM wyodrębnić można 4 stadia.

Stadium N1 - to najpłytsza faza snu. Zauważyć można wówczas obniżenie napięcia mięśni oraz zanik fali alfa na rzecz fali theta. Możliwe jest łatwe wybudzenie się.

Stadium N2 - ruchy gałek ocznych zaczynają stopniowo zanikać. Organizm nie reaguje już na bodźce zewnętrzne, temperatura ciała spada i serce pracuje znacznie wolniej.

Stadium N3 - gałki oczne nie poruszają się już. Pojawiają się dużo wolniejsze od theta fale delta. Stadium N3 nazywane jest wstępem do właściwego snu.

Stadium N4 - często przeplata się już z fazą REM. Mogą pojawić się pierwsze marzenia senne, jednak mniej żywe niż w kolejnej fazie snu oraz lunatyzm.

Faza REM

Faza REM nazywana inaczej snem paradoksalnym. To faza ruchu gałek ocznych. W odróżnieniu od fazy NREM nie dzieli się na poszczególne stadia. Fazę REM charakteryzuje bardzo duża aktywność mózgu oraz paraliż mięśni. Dominują w niej fale beta i theta.

W fazie REM pojawiają się najbardziej żywe sny, które jesteśmy w stanie zapamiętać po przebudzeniu. Jak pokazują badania, występują one u każdego, nawet u osób, które ich nie pamiętają. Faza REM trwa od 5 do 30 minut. Cały cykl NREM i REM powtarza się u osób dorosłych 4-5 raz jednej nocy. Szacuje się, że w tym czasie przeciętna osoba ma od 4 do 6 marzeń sennych.

