Petunie należą do roślin, które wyjątkowo mocno potrzebują regularnego dokarmiania. Z pozoru wyglądają na wytrzymałe, ale to złudzenie – jeśli nie dostaną odpowiedniej ilości składników odżywczych, bardzo szybko przestaną kwitnąć.

Zadbaj o swoje petunie

Zwróć uwagę na wygląd petunii. Jeśli zauważysz:

zahamowanie wzrostu,

zrzucanie pąków,

wyciągnięte, cienkie pędy,

bladozielone lub żółknące liście,

to znak, że petunia głoduje. Nawet jeśli podlewasz ją regularnie, samo nawadnianie nie wystarczy. Petunia potrzebuje przede wszystkim dużej ilości potasu, fosforu i magnezu – to te składniki odpowiadają za rozwój kwiatów, intensywny kolor płatków i dobrą kondycję całej rośliny.

Nie czekaj, aż roślina całkiem osłabnie. Zadziałaj wcześniej – sięgnij po naturalny nawóz, który przygotujesz z liści malin. To sprawdzony sposób, znany jeszcze w ogrodach naszych babć.

Nawóz do petunii z liści malin

Liście malin to cenne źródło mikro- i makroelementów dla roślin. Zawierają m.in.:

potas – stymuluje kwitnienie i poprawia jakość kwiatów,

– stymuluje kwitnienie i poprawia jakość kwiatów, wapń – wzmacnia ściany komórkowe, zapobiega deformacjom liści i kwiatów,

– wzmacnia ściany komórkowe, zapobiega deformacjom liści i kwiatów, magnez – wpływa na intensywną zieleń liści i wydajną fotosyntezę,

– wpływa na intensywną zieleń liści i wydajną fotosyntezę, garbniki i flawonoidy – działają ochronnie, zwiększają odporność rośliny na choroby grzybowe i bakteryjne.

Liście malin, zwłaszcza te młode i świeżo zerwane, mają silne właściwości odżywcze. Roślina zasilana takim nawozem ma większą siłę wzrostu, bujniej kwitnie i lepiej znosi okresy suszy oraz upałów. To naturalne wsparcie, które działa wolniej niż sklepowa chemia, ale przynosi trwałe efekty – bez ryzyka przenawożenia.

Zrób nawóz z liści malin na 2 sposoby

Możesz wykorzystać liście malin na dwa sposoby – zależnie od tego, ile masz czasu i jak szybko chcesz zobaczyć pierwsze efekty.

1. Napar z liści malin – szybka metoda wzmacniająca

Ta forma nawozu działa delikatnie, ale skutecznie pobudza roślinę do regeneracji.

Zerwij ok. 10–15 świeżych liści malin. Wybieraj te bez przebarwień, zdrowe, najlepiej z własnego ogródka.

Przelej je wrzątkiem – ok. 1 litr gorącej wody.

Przykryj i odstaw na 10–12 godzin (np. na noc).

Następnego dnia przecedź napar przez sito lub gazę.

Użyj do podlewania – nie bezpośrednio na liście, tylko pod korzeń.

Stosuj raz na tydzień, najlepiej rano lub późnym popołudniem – nigdy w pełnym słońcu. Napar możesz przechowywać do 2 dni w lodówce.

2. Gnojówka z liści malin – długodziałający nawóz organiczny

Gnojówka działa wolniej, ale jest silniejsza. Dostarcza składników stopniowo, wzbogaca mikroflorę gleby i poprawia jej strukturę.

Wypełnij 1/3 wiadra świeżymi, posiekanymi liśćmi malin (możesz dodać także pędy bez kolców).

Zalej wodą (najlepiej deszczówką lub odstaną kranówką) do pełna.

Odstaw w cieniu na 7–10 dni. Mieszaj codziennie.

Gdy płyn zrobi się ciemny i zacznie intensywnie pachnieć, przecedź.

Rozcieńcz: 1 szklanka gnojówki na 1 litr wody.

Podlewaj raz na 10–14 dni, zawsze rano lub wieczorem, tylko pod korzeń. Nie stosuj na suche podłoże – ziemia powinna być lekko wilgotna.

Uwaga: nie łącz obu metod jednocześnie. Wybierz jedną z nich i stosuj regularnie.

Jakie efekty uzyskasz?

Już po 7 dniach zobaczysz, że liście petunii stają się ciemniejsze, bardziej jędrne i błyszczące. Po 10–14 dniach roślina zacznie wypuszczać nowe pąki, a istniejące kwiaty nabiorą intensywniejszego koloru.

Stosuj nawóz przez cały sierpień – to czas, gdy petunie naturalnie słabną i potrzebują wsparcia. Dzięki temu kwitnienie przedłuży się nawet do października, a twoja doniczka czy skrzynka balkonowa będzie nadal pełna życia.

Dodatkowo liście malin poprawiają odporność rośliny – jeśli lato jest wilgotne, petunie mogą być narażone na mączniaka prawdziwego czy szarą pleśń. Regularne zasilanie naturalnymi środkami ogranicza ryzyko takich infekcji.

Nawóz do petunii z liści malin odżywia kwiaty, fot. Adobe Stock, meegi

Inne kuchenne nawozy do petunii

Jeśli nie masz malin w ogrodzie albo chcesz stosować różne metody naprzemiennie, wykorzystaj inne domowe składniki, które masz pod ręką. Oto kilka propozycji:

Woda po gotowaniu ziemniaków lub ryżu – oczywiście niesolona. Zawiera skrobię i mikroelementy, które wspierają rozwój roślin.

Skórki od banana – bogate w potas. Pokrój je i zakop płytko w ziemi lub przygotuj z nich wodny wyciąg (zalewając wodą na 2–3 dni).

Rozdrobnione skorupki jaj – naturalne źródło wapnia. Susz je, krusz i dodawaj do ziemi.

Fusy z kawy – zwiększają kwasowość gleby, co petunie lubią. Dodaj je do ziemi raz w miesiącu.

Popiół drzewny – świetne źródło potasu i fosforu. Posyp cienką warstwą ziemię w doniczce raz na kilka tygodni.

Pamiętaj, żeby nie przesadzać z ilością żadnego z tych składników. Stosuj je z umiarem i obserwuj roślinę – ona najlepiej pokaże, czego jej trzeba.

