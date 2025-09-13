Choć w większości przyzwyczajeni jesteśmy do używania płynów do płukania, wiele osób chętnie testuje naturalne, ekologiczne patenty na czyste i pachnące pranie. Soda oczyszczona, bo o niej mowa, to genialny zamiennik płynów do płukania. Nie tylko skutecznie neutralizuje zapachy, ale też wspiera pralkę w walce z osadami i twardą wodą. Co więcej, jest bezpieczna dla skóry, dlatego świetnie sprawdzi się u alergików, niemowlaków czy osób o wrażliwej cerze.

Jak soda oczyszczona działa na pranie?

Soda oczyszczona znana jest przede wszystkim jako niezastąpiony środek czyszczący w domu. Ma właściwości odświeżające, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza wodę. Dorzucona do komory płukania działa bezpośrednio na tkaniny - usuwa resztki detergentów, odświeża ubrania i sprawia, że stają się przyjemniejsze w dotyku. To prosty sposób, by uniknąć intensywnych, sztucznych zapachów płynów do płukania. Dodatkowo chemiczne środki często oblepiają tkaniny i sprawiają, że stają się szorstkie i sztywne (dotyczy to w szczególności prania ręczników).

Można jej używać zarówno w praniu kolorowym, jak i białym, a także w niemal każdym programie. Najlepiej sprawdza się przy praniu tkanin, które wymagają odświeżenia zapachu - np. przepoconej odzieży sportowej, pościeli czy ręczników właśnie.

Jak stosować sodę do prania?

Sodę najlepiej jest wsypać do komory na płyn do płukania. W większości pralek jest ona na środku i często oznaczona jest symbolem kwiatka. Dzięki temu proszek dostanie się do prania w ostatnim etapie cyklu i zadziała najlepiej. Wystarczy około 2-3 łyżki stołowe sody oczyszczonej. To bezpieczna ilość, która odświeży ubrania i zneutralizuje nieprzyjemne zapachy, a jednocześnie nie uszkodzi tkanin.

Choć soda jest bezpieczna, warto mimo wszystko stosować ją z umiarem. Nadmierna ilość może sprawić, że pralka szybciej pokryje się kamieniem, dlatego co jakiś czas dobrze jest przeprowadzić cykl czyszczenia urządzenia. Dodatkowo jeśli masz bardzo delikatne tkaniny, lepiej zacząć od mniejszych ilości sody i sprawdzić, jak reagują.

