Gotowana kukurydza to przekąska, którą uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Zwykle podajemy ją z odrobiną masła i szczyptą soli, ale warto spróbować czegoś nowego. Mój sprawdzony trik to gęste i aromatyczne masło czosnkowe. Przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę, a efekt jest tak pyszny, że trudno poprzestać na jednej porcji.

Reklama

Jak zrobić masło czosnkowe do kukurydzy?

Masło czosnkowe świetnie sprawdza się nie tylko do kukurydzy, ale też do pieczywa, pieczonych ziemniaków czy grillowanych warzyw. To przepis, który warto mieć zawsze pod ręką. Kukurydza jest raczej słodka, dlatego dodatki do niej muszą mieć swój charakter, który to przełamie.

Składniki:

100 g miękkiego masła,

3 ząbki czosnku,

pół łyżeczki soli,

szczypta pieprzu,

łyżka posiekanej natki pietruszki.

Sposób przygotowania:

Masło dokładnie utrzyj ze wszystkimi przyprawami, aż powstanie gęsta, miękka pasta. Nie miksuj ani nie blenduj. Gotowe masło przełóż do pojemnika albo silikonowych foremek i wstaw do lodówki na kilka godzin. Najlepiej nakładać je na jeszcze gorącą kukurydzę - wtedy cudownie rozpływa się po ziarnach. Wariant: możesz przed polaniem podsmażyć kukurydzę na suchej patelni grillowej lub w opiekaczu.

Do masła możesz dodać także ulubione zioła, np. świeżą bazylię, lubczyk albo czosnek niedźwiedzi, fot. Adobe Stock, ricka_kinamoto

Co jeszcze dodać do masła?

Masło czosnkowe można wzbogacić o starty parmezan, ostrą papryczkę bądź płatki chili albo kilka kropel soku z cytryny. Dzięki temu kukurydza za każdym razem będzie smakowała trochę inaczej. Warto postawić też na zioła i przyprawy. Najpopularniejsze dodatki to natka pietruszki, koperek, szczypiorek czy oregano. Dla bardziej wyrazistego smaku warto też spróbować bazylii, tymianku lub rozmarynu. Zioła można dodawać zarówno posiekane drobno do masła, jak i lekko podsuszone.

Możesz je przechowywać w lodówce nawet tydzień albo podzielić na mniejsze porcje i zamrozić. Masło świetnie sprawdzi się też jako dodatek do dań z grilla. Świetnie komponuje się nie tylko z kukurydzą, ale też z mięsem, rybami i innymi warzywami.

Czytaj także: