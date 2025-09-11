Nie każdy ma czas lub ochotę na przygotowywanie tradycyjnej szarlotki z kruchego ciasta. Sypana wersja to rozwiązanie dla zabieganych i tych, którzy cenią sobie prostotę. W tym przepisie składniki wysypuje się "na sucho" i warstwami, co sprawia, że deser robi się praktycznie sam. Jabłka w środku pozostają soczyste, a na wierzchu mamy złocistą, maślaną kruszonkę, która rozpływa się w ustach.

Przepis na sypaną szarlotkę

Sypana szarlotka to ekspresowy pomysł na aromatyczny, domowy deser. Kiedy masz niespodziewanych gości i musisz zrobić szybkie i tanie ciasto do kawy albo kiedy po prostu chcesz zrobić coś pysznego dla domowników - to idealna opcja. Całe przygotowanie trwa zaledwie chwilę, a najwięcej czasu poświęcisz na obranie i pokrojenie jabłek.

Składniki:

3-4 duże jabłka, najlepiej lekko kwaśne,

pół szklanki cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

1 szklanka mąki,

1 szklanka kaszy manny,

150 g bardzo zimnego masła,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

płaska łyżka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne, a następnie zetrzyj je na tarce na grubych oczkach. Opcjonalnie możesz też bardzo drobno je pokroić. Wymieszaj dokładnie z cynamonem i odstaw na chwilę. W tym czasie mąkę wymieszaj z cukrem, proszkiem do pieczenia i kaszą manną. W osobnej misce przygotuj pokrojone drobno zimne masło (możesz też zetrzeć je na tarce). Dno i boki formy wysmaruj niewielką ilością masła, a na dno wysyp połowę mącznej mieszanki. Na wierzchu równomiernie rozłóż połowę jabłek, a na wierzchu połowę masła. Wsyp drugą połowę mąki, wyłóż resztę jabłek, a na wierzch resztę masła. Tak przygotowaną formę wstaw do piekarnika (180 stopni) na 45-50 minut. Wierzch powinien być rumiany, a patyczek suchy.

Sypana szarlotka to ekspresowy i pyszny deser bez wyrabiania ciasta, fot. Adobe Stock, Firn

Z czym podawać sypaną szarlotkę?

Deser świetnie sprawdza się zarówno na rodzinny obiad, jak i na przyjęcia czy spotkania z przyjaciółmi. Można podawać ją samą lub z lodami, bitą śmietaną czy domowym sosem karmelowym. Bardziej orzeźwiającą wersję uzyskasz, serwując szarlotkę z kleksem gęstego jogurtu naturalnego lub śmietany, które przełamią słodycz jabłek. Do filiżanki kawy lub herbaty takie dodatki sprawiają, że prosty deser staje się prawdziwą ucztą.

Możesz też postawić na sprawdzoną klasykę - cukier puder, sos czekoladowy albo domowe konfitury. Jabłka lubią towarzystwo przetworów z gruszek, śliwek czy moreli.

