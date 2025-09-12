Choć babiana ogrodowa w Polsce nie jest jeszcze popularna, warto przyjrzeć jej się bliżej. Pochodzi z terenów południowej Afryki, dlatego lubi ciepło i słoneczne stanowiska. Jej kwiaty wyglądają jak delikatne, purpurowe trąbki, które unoszą się nad smukłymi liśćmi. Dzięki swojej nietypowej urodzie nazywana jest "kwiatem pawiana". Jest rośliną egzotyczną, ale łatwą w uprawie.

Jak wygląda babiana ogrodowa?

Kwiat pawiana wygląda bardzo efektownie w każdym ogrodzie. Tworzy kępy smukłych, mieczowatych liści w jasnozielonym kolorze. Najczęściej nie przekracza 20-30 cm wysokości, więc jest byliną raczej niewysoką. Charakterystyczną cechą liści jest delikatne owłosienie, nadające im nieco szorstką fakturę.

Największym atutem rośliny są oczywiście jej kwiaty - zebrane w luźne grona mają kształt wydłużonych trąbek i zachwycają intensywnymi barwami. Najczęściej są purpurowe, ale mogą występować także w odcieniach czerwieni, różu czy błękitu. Wnętrze kwiatów jest często kontrastowo zabarwione. Babiana kwitnie wiosną, głównie w kwietniu i maju, a barwne kwiaty przyciągają uwagę oraz pożyteczne owady.

Babiana świetnie prezentuje się w towarzystwie innych bylin, fot. Adobe Stock, Sandra Alkado

Babiana ogrodowa: uprawa i pielęgnacja

Babiana to bylina łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie w miejscu ciepłym, nasłonecznionym, ale osłoniętym od wiatru. Preferuje lekką, przepuszczalną glebę, może być też z domieszką piasku. Ważne jest, aby ziemia nie była zbyt wilgotna - roślina źle znosi zastój wody i jednorazowe przelewanie po dłuższym okresie suszy.

Bulwy sadzi się wiosną, na głębokość około 6-8 cm. Regularnie podlewaj ją w czasie wzrostu i kwitnienia, po sezonie możesz ograniczyć częstotliwość. Po przekwitnięciu liście pozostawia się, aż naturalnie zaschną. Nie trzeba przycinać rośliny, ale trzeba wykopać ją przed pierwszymi przymrozkami. Jako roślina pochodząca z ciepłych regionów, babiana nie jest mrozoodporna. Po wykopaniu bulwy trzeba dobrze oczyścić, osuszyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu do wiosny. Dopiero w marcu lub kwietniu można je ponownie posadzić na rabatach lub w donicach.

Kwiat pawiana możesz uprawiać w ogrodzie, bezpośrednio w gruncie albo na balkonach czy tarasach. Lubi towarzystwo innych bylin, traw ozdobnych oraz roślin płożących.

