Konfitowany czosnek zachwyca delikatnym smakiem i kremową konsystencją. Przyrządzenie go w ten sposób jest bardzo proste. Konfitowanie to wywodząca się z Francji metoda konserwowania żywności poprzez długotrwałe gotowanie w tłuszczu o obniżonej temperaturze (nie jest tym samym co smażenie w głębokim tłuszczu, gdzie temperatura jest wyższa). Technikę stosuje się do różnych produktów: mięs, ryb, warzyw. To świetny sposób na złagodzenie ostrości czosnku, który zyskuje zupełnie nowe oblicze.

Jak zrobić konfitowany czosnek do smarowania?

Składniki (na 1 duży słoik):

10 główek obranych ząbków czosnku, prawie 3 szklanki (wskazówka: jak szybko obrać czosnek)

2,5 szklanki oliwy z oliwek

8-10 gałązek świeżego tymianku

1 łyżka ziaren czarnego pieprzu

2 liście laurowe

Przygotowanie: Włóż wszystkie składniki do średniego rondelka lub garnka i podgrzewaj na małym ogniu (uważając, by nie doprowadzić do wrzenia) przez około 30 minut, aż ząbki staną się miękkie i kremowe. Następnie przełóż je łyżką cedzakową do większego słoika i przechowuj w lodówce nawet do trzech tygodni.

fot. Getty Images, LauriPatterson

Jak stosować czosnek konfitowany? Nie tylko na kanapki

Czosnek konfitowany jest pyszny i aromatyczny. Po przyrządzeniu staje się słodki, kremowy i nie jest drażniący. Można śmiało zastąpić nim masło i rozsmarowywać rozgniecione ząbki na świeżym pieczywie. Sprawdzi się również jako dodatek do sałatek, makaronów, zapiekanek i tostów.

Czy konfitowany czosnek ma mniej wartości odżywczych niż świeży?

Wysoka temperatura częściowo wpływa na wartość odżywczą czosnku. Niektóre witaminy i składniki mineralne są wrażliwe na obróbkę termiczną, dlatego ich zawartość będzie niższa. Podobnie jest z allicyną, czyli głównym przeciwbakteryjnym składnikiem świeżego czosnku – również szybko zanika pod wpływem wysokiej temperatury.

Mniejsza zawartość allicyny ma swoje minusy – czosnek nie jest już taki zdrowy, ale też plusy – jest łagodniejszy w smaku i mniej drażniący dla układu pokarmowego. Czosnek przygotowany w ten sposób nadal zawiera błonnik oraz część witamin i minerałów.

Zatem, jeżeli zależy ci na prozdrowotnym działaniu czosnku, najlepiej jeść go na surowo. Czosnek konfitowany ma za to łagodniejszy smak i jest delikatniejszy, dlatego można zjadać go w większej ilości, np. smarując nim pieczywo.

