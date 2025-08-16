Choć pochodzi z cieplejszych rejonów Ameryki, trzykrotka purpurowa świetnie odnajduje się także w polskich warunkach. Jej największym atutem są intensywnie wybarwione liście w odcieniach fioletu i purpury. Pięknie kontrastują one z innymi roślinami na rabacie. Kwiaty z kolei pojawiają się dopiero latem i jesienią, a więc upiększają ogród wtedy, gdy większość roślin już przekwitła.

Jak wygląda trzykrotka purpurowa?

Trzykrotka purpurowa to bylina o płożącym lub lekko wzniesionym pokroju, osiąga zwykle 30-40 cm wysokości, ale w tych bardziej sprzyjających warunkach może dorosnąć nawet do 50 cm. Jej pędy są smukłe, ale dość mocne, dzięki czemu mogą tworzyć gęste, efektowne kępy, które nie uginają się od wiatru.

Liście trzykrotki są długie, lancetowate, ostro zakończone i lekko mięsiste, o intensywnym, fioletowym zabarwieniu. E pełnym słońcu nabierają jeszcze głębszego, niemal purpurowo-metalicznego odcienia, podobnego jak szczawik trójkątny, inaczej fałszywa koniczynka.

Kwiaty pojawiają się w kątach liści - mają zawsze trzy delikatne płatki i kolor różowy lub jasnofioletowy. Kwiaty pojawiają się z wyraźnie widocznymi żółtymi pręcikami pośrodku. Trzykrotka purpurowa może być uprawiana zarówno w ogrodzie, gdzie świetnie sprawdza się jako roślina okrywowa, jak i w donicach na balkonach czy tarasach, gdzie jej zwisające pędy tworzą elegancką kolorową kaskadę.

Trzykrotka kocha dwie rzeczy: słońce i regularne podlewanie, fot. Adobe Stock, Eka

Trzykrotka purpurowa: uprawa i pielęgnacja

Trzykrotka purpurowa najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub półcienistych. Im więcej słońca otrzyma, tym intensywniejszy kolor liści uzyska. W miejscach zbyt ciemnych jej wybarwienie blednie, a pędy stają się wydłużone i mniej atrakcyjne. Drugą ważną rzeczą jest regularne podlewanie. Gleba pod trzykrotką musi być stale lekko wilgotna, ale przepuszczalna i nieprzelana.

Roślina bardzo źle znosi zastoje wody, dlatego jeśli uprawiasz ją w donicy, zadbaj o dobry system odprowadzania. W okresach suszy jednak trzykrotka będzie wymagać podlewania nawet co kilka dni. Co 3-4 tygodnie warto zasilić ją nawozem do roślin kwitnących, bo to pobudzi ją do wypuszczania nowych pędów i kwiatów.

