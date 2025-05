Chyba nie jest dla ciebie zaskoczeniem, że żeby spalić oponkę z brzucha nie ma sensu robić brzuszków, a na bryczesy machanie nogami nie wystarczy. Brzuszki angażują mięśnie brzucha, ale nie spalają zbyt wielu kalorii, a to właśnie jest podstawa do spalania tłuszczu. Tymczasem oponka i bryczesy przecież są właśnie z niego zbudowane. I trzeba je, „cegiełka po cegiełce, rozmontować”.

Każdy trening zrobiony zgodnie z naszą instrukcją wymontuje co najmniej 1 z nich. Przy odrobinie cierpliwości i (nie ukrywajmy) wysiłku włożonym w ćwiczenia, oponka i bryczesy zaczną znikać. Zwłaszcza jeśli wspomożesz się zdrową dietą lub dietą odchudzającą.

Wystarczy kawałek wolnej przestrzeni i butelka wody. Możesz ćwiczyć w domu, na tarasie, w ogrodzie, a nawet w pokoju hotelowym. Zestaw jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych. Wystarczy dopasować tempo i długość pracy do swojego poziomu. No to do dzieła!

Plan treningu interwałowego krok po kroku

Wykorzystaj aplikację w telefonie, aby ustawić sobie: liczbę interwałów, czas trwania ćwiczeń i czasy przerw. Dzięki temu nie będziesz musiała co chwila spoglądać na stoper. Cały trening zajmie ci jedynie 15–20 minut.

Oto najważniejsze zasady tego treningu interwałowego:

Każde ćwiczenie wykonuj przez 40 sekund .

. Odpoczywaj 20 sekund po każdym ćwiczeniu i od razu zaczynaj kolejne.

po każdym ćwiczeniu i od razu zaczynaj kolejne. Wykonaj 4–5 pełnych obwodów (serii wszystkich ćwiczeń).

(serii wszystkich ćwiczeń). Między obwodami rób 1 minutę przerwy.

Sposób wykonywania ćwiczeń

Oto sposób wykonywania ćwiczeń wraz z informacjami, jak w razie potrzeby modyfikować ćwiczenia. Pamiętaj, że intensywność regulujesz tutaj tempem ćwiczeń.

1. Pajacyki

To klasyczne ćwiczenie cardio, które angażuje niemal całe ciało: nogi, ramiona, plecy, brzuch.

Stań prosto, z nogami złączonymi i rękami wzdłuż ciała.

Skocz w górę, rozstawiając nogi i unosząc ramiona nad głowę.

Wróć do pozycji wyjściowej i kontynuuj w równym tempie.

Wariant dla początkujących: Rozstawiaj nogi, odstawiając je do boku zamiast skoku.

Pajacyki, fot. Adobe Stock, AntonioDiaz

2. Skoki na skakance (lub bez skakanki)

To jedno z najlepszych ćwiczeń na spalanie kalorii.

Jeśli masz skakankę – skacz w równym rytmie.

Bez skakanki – wykonuj ruchy imitujące skakanie, pracując rękami.

Staraj się lądować na śródstopiu, z lekko ugiętymi kolanami.

Dowolnie wybierz wariant: skoki obunóż lub z nogi na nogę.

Skoki na skakance, fot. Adobe Stock, Miljan Živković

3. Bieg w miejscu z unoszeniem kolan

Dynamiczne ćwiczenie, które podnosi tętno i wzmacnia brzuch.

Unoś kolana wysoko – najlepiej do poziomu bioder.

Ręce pracują tak jak podczas biegu.

Utrzymuj napięcie mięśni brzucha i prostą sylwetkę.

Wariant trudniejszy: przy każdym uniesieniu kolana klaśnij pod udem.

Wariant łatwiejszy: maszeruj z wysokim unoszeniem kolan.

Bieg w miejscu z unoszeniem kolan, fot. Adobe Stock, Zamrznuti tonovi

4. Przeskakiwanie z nogi na nogę

Ćwiczenie mocno angażuje pośladki, uda, łydki i mięśnie głębokie.

Przeskocz w bok na jedną nogę, drugą przenieś za nią i lekko ugnij.

Utrzymaj równowagę i od razu przeskocz w drugą stronę.

Ręce pracują naprzemiennie jak u łyżwiarza.

Wariant intensywniejszy: dotykaj dłonią ziemi przy każdym przeskoku.

Wariant łatwiejszy: przestawiaj nogi do boków, bez przeskoków.

Przeskakiwanie z nogi na nogę, fot. Adobe Stock, lioputra

Ważne rady dodatkowe do treningu

Zanim zaczniesz, zrób ćwiczenia na rozgrzewkę – trucht w miejscu, kilka przysiadów, wymachów ramion, krążeń bioder. Wystarczy 3-5 minut.

Po treningu nie siadaj, pochodź przez 2-3 minuty, a potem porozciągaj się.

Jeśli trening jest dla ciebie zbyt intensywny, skróć czas wysiłku podczas każdego ćwiczenia do 30 sekund i odpoczywaj 30 sekund przed rozpoczęciem kolejnego. Jak tylko poczujesz, że twoja forma wzrosła (a stanie się to bardzo szybko), wydłużaj czas ćwiczenia do 35-40, a potem do 45 sekund.

Miej pod ręką butelkę wody i popijaj małymi łykami w czasie odpoczynku, jeśli poczujesz suchość w ustach.

Jeżeli masz w domu rower stacjonarny lub stepper, możesz jedno z mniej lubianych ćwiczeń z tego treningu zamienić na szybką jazdę na rowerze lub szybki marsz na stepperze.

Jeśli masz więcej niż 40 lat (a zwłaszcza jeśli palisz) i przebyłaś w swoim życiu kontuzje w obrębie nóg lub kręgosłupa, przed rozpoczęciem tak intensywnych treningów skonsultuj się z lekarzem.

