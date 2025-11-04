„Muszę opłakać siebie sprzed kilku lat". Michalina Grzesiak w rozmowe z Pauliną Mikułą o rozstaniu i miłości na własnych zasadach
Obejrzyj pierwszy odcinek nowego programu "Perfekcyjnie NIEidealna" Polki.pl!
- Redakcja
„Perfekcyjnie NIEidealna" to cykl szczerych rozmów o życiu bez filtra: o emocjach, relacjach, miłości, pracy nad sobą i o tym, że nie musimy być perfekcyjne, by być szczęśliwe.
Michalina Grzesiak rozmawia z inspirującymi kobietami, które odważyły się żyć na własnych zasadach. Bez lukru, bez pozowania, ale z autentycznością, humorem i odrobiną czułości.
W pierwszym odcinku Michalina rozmawia z Pauliną Mikułą, twórczynią internetową i piosenkarką. Paulina otwarcie opowiada o załamaniu nerwowym, terapii, rozstaniu po wieloletnim związku i o tym, jak po latach nauczyła się stawiać siebie na pierwszym miejscu. A cały pierwszy odcinek programu „Perfekcyjnie NIEidealna" znajdziecie na naszym nowym kanale na YouTube.