„Perfekcyjnie NIEidealna" to cykl szczerych rozmów o życiu bez filtra: o emocjach, relacjach, miłości, pracy nad sobą i o tym, że nie musimy być perfekcyjne, by być szczęśliwe.

Michalina Grzesiak rozmawia z inspirującymi kobietami, które odważyły się żyć na własnych zasadach. Bez lukru, bez pozowania, ale z autentycznością, humorem i odrobiną czułości.

W pierwszym odcinku Michalina rozmawia z Pauliną Mikułą, twórczynią internetową i piosenkarką. Paulina otwarcie opowiada o załamaniu nerwowym, terapii, rozstaniu po wieloletnim związku i o tym, jak po latach nauczyła się stawiać siebie na pierwszym miejscu. A cały pierwszy odcinek programu „Perfekcyjnie NIEidealna" znajdziecie na naszym nowym kanale na YouTube.