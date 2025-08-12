Jeżeli myślisz, że sezon na gruszki przypada tylko na jesień, jesteś w błędzie. W sierpniu możesz cieszyć się ich smakiem dzięki faworytce. To najpopularniejsza letnia odmiana tych owoców. Ma szerokie zastosowanie w kuchni i warto przygotować z niej nie tylko pyszne przetwory, ale też dodawać do deserów i wytrawnych dań, którym nadaje niepowtarzalnego aromatu.

Jak wygląda gruszka faworytka?

Faworytka, inaczej klapsa, to najpopularniejsza letnia odmiana gruszek. Wyróżnia się wczesnym okresem dojrzewania – zbiera się ją w sierpniu, podczas gdy np. Konferencję dopiero na przełomie września i października. Owoce są duże, mają lekko żółty kolor z charakterystycznym rumieńcem i dość grubą skórkę.

Dlaczego warto faworytkę stosować w kuchni?

Faworytkę warto jeść i wykorzystywać w kuchni z kilku powodów. Po pierwsze jest bardzo smaczna. Ma słodki, lekko winny smak, jest soczysta i delikatna. Po drugie jest bardzo zdrowa. Ma mnóstwo witaminy C, a także składniki mineralne, takie jak potas i żelazo. Jest źródłem błonnika, dlatego wspiera pracę jelit. Jej wyśmienity smak sprawia, że może być zdrowym zamiennikiem słodyczy. Po trzecie faworytki mają wszechstronne zastosowanie w kuchni – nadają się na przetwory, do pieczenia, smażenia i jedzenia w świeżej nieprzerobionej postaci.

Co zrobić z gruszki faworytki?

Pomysłów na to, co zrobić z gruszek faworytek nie brakuje. Najlepiej smakują świeżo po zerwaniu, ale możesz z nich zrobić również pyszne przetwory, takie jak np.:

Warto pamiętać, że te owoce dość szybko się psują, dlatego nie zwlekaj z ich zjedzeniem lub przetworzeniem.

Przetwory to niejedyne pomysły na gruszki faworytki. Sprawdzą się one jako dodatek do potraw na słodko i na słono. Możesz je zapiec w cieście z serem pleśniowym albo dodawać do sałatek (np. sałatki z rukolą, burakiem i fetą). Sos z gruszek będzie obłędnym dodatkiem do kaczki lub pieczonego schabu. Zrobisz z tym składnikiem również pyszne desery, np. ciasto czekoladowe z gruszkami lub gruszkową „szarlotkę”. To wyjątkowy owoc, z którym w kuchni możesz śmiało poeksperymentować.

Z gruszki faworytki zrobisz smaczne dżemy, konfitury i kompoty, fot. Adobe Stock, istetiana

