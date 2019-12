Pranie firanek w taki sposób, aby były idealnie białe i pachniały świeżością przez długi czas, to cel każdego gospodarza domu! Na szczęście są na to proste i skuteczne sposoby. Jak prać firanki, by je doprać, nie narażając ich na zniszczenia? Tutaj znajdziesz wszystko na ten temat, a także porady związane z firankami!