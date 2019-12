Focaccia to klasyczne danie kuchni włoskiej. jest to rodzaj chleba, pieczonego na oliwie z oliwek z dodatkiem pomidorów, tymianku i innych przypraw. To samodzielne danie, występujące w różnych wersjach lub dodatek. Ciasto na focaccię wyrasta znacznie dłużej niż na pizzę, przez co jest pulchniejsza. Zobacz nasze przepisy na Polki.pl!