Związki - dominacja Barana

W tej materii, tak jak w innych dziedzinach, Barany dążą do władzy i dominacji nad partnerem. Nie zawahają się przy tym użyć metod wątpliwych nawet pod względem moralnym. Cóż, taka już ich natura. W kontaktach międzyludzkich cechuje ich choleryczny temperament.

Barany - bezpośrednie w uczuciach



Nie dla Barana długie podchody, zaloty, miesięczne umizgi, kolacje w drogich restauracjach. To nie jego styl i nie jego bajka. Mężczyźni Barany nie tracą czasu na takie drobiazgi i od razu przechodzą do sedna sprawy. Gdy kochają, to kochają szczerze.

Barany - nie nadają się do trwałych związków



Niestety, raczej nie zaliczają się do mężczyzn wiernych i gdy poznają bardziej atrakcyjną od swojej partnerki kobietę, bez skrupułów odejdą do niej. Zapewniając, że kochają ją mocniej niż tamtą. Komplement przecież nic nie kosztuje.