Znaki zodiaku - kobieta Rak

Według astrologów, panie spod znaku Raka zakochują się nader często i bardzo chętnie. Pełne ciepła i serdeczności raczej nie mają problemów ze znalezieniem partnera. To istota wręcz stworzona do miłości. Oczywiście miłości w wymiarze uczuciowym i duchowym, a nie wyłącznie fizycznym. Seks bez miłości – to dla pani Rak pojęcie z zupełnie obcego wymiaru. Nie należy tego zmieniać, bo próba przekonania jej do krańcowo odmiennej postawy, może skończyć się katastrofą.

Mężczyzna, który zwiąże się z kobietą Rakiem, będzie najszczęśliwszym facetem pod słońcem. O ile spełni chociażby w stopniu umiarkowanym jej pragnienia. A wierzcie panowie, jej serce, wbrew pozorom, nie łatwo jest pozyskać. Jak każda, prawdziwa dama, pani Rak lubi być adorowana i w odpowiedni sposób traktowana. Mężczyzna, który po romantycznej kolacji zaproponuje jej seks na tylnym siedzeniu swego samochodu jest spalony do końca życia. Nie dosłownie rzecz jasna, ale rzeczywiście mało brakuje.

Pani Rak nie znosi tępych osiłków, którzy większość swego życia spędzili na rzeźbieniu sylwetki ciała. Na mięśnie na pewno nie poleci. Nie cierpi także samolubów myślących wyłącznie o sobie, wyrachowanych egoistów pragnących zaspokoić własne potrzeby. Brutale w typie włoskiego macho z owłosionym torsem, nie mają czego szukać u jej boku. Jest naprawdę cudowną kochanką, a jedynym jej celem jest uszczęśliwienie swego partnera. Podobnie jak pan, pani Rak słynie ze zmienności nastrojów. Także w sypialni. Jest także wyczulona na każdą krytyczną uwagę. Wystarczy naprawdę byle drobiazg. Ma fenomenalną wprost zdolność do wyolbrzymiania i tworzenia z niczego, istotnego problemu.

Panowie! Lepiej nie mówicie, że w tych czerwonych majteczkach jej nie do twarzy i wolicie czarne. Awanturę macie jak w banku. Uparta jak koza. Żadne racjonalne argumenty nie zmienią jej decyzji.

Podobnie też jak Pan Rak, woli raczej tradycyjne miejsca uprawiania sztuki miłosnej. To dobra żona, matka i kochanka. Za mąż wyjdzie wyłącznie z miłości, a jej wybranek może spać spokojnie. Pani Rak nie jest stworzona do przygodnych znajomości. Z taką kobietą co prawda trudno liczyć na wybuchy namiętności, które wszystko ścierają z powierzchni ziemi, ale kto wie? Może kiedyś....

Znaki zodiaku - mężczyzna Rak

Nie każda pani chce poświęcić pół swego życia na spełnianie życzeń pana spod znaku Raka. Po drugie w potencjalnej partnerce pan Rak podświadomie szuka mamusi, z którą w dzieciństwie był niezwykle silnie związany emocjonalnie. To by tłumaczyło fakt, dlaczego Raki w młodości gustują raczej w starszych od siebie kobietach. Rak uwielbia być w centrum uwagi swojej Pani. Oczekuje od partnerki ciągłego chwalenia, dodawania otuchy, zainteresowania. Nie każda kobieta przygotowana jest na bycie katalizatorem pozytywnych zachowań swego partnera. Jednak trzeba sobie uświadomić, że bez takiej motywacji, pan spod znaku Raka przejawia niefrasobliwość.

Wybranka Pana spod znaku Raka, aby zostać z nim na dłużej i dzielić wspólnie nie tylko łoże, musi spełnić szereg warunków.

Warunek pierwszy: Duża odporność na zmienność jego nastrojów i emocji uzależnionych od faz księżyca. Chimeryczność Raka odstraszyła już nie jedną Pannę, która nie wytrzymała jego humorów. Da się z tym żyć, jednak wskazana jest ciężka praca nad charakterem pana Raka. Albo kobieta to zaakceptuje, albo niech poszuka innego, bardziej zrównoważonego kandydata. W sumie to kwestia gustu.

Warunek drugi: Mężczyzna Rak ceni w związku urocze chwile milczenia. I biada kobiecie, której buzia się nie zamyka. Raki szybko się męczą, słuchając rozmów o niczym. Wtedy wyłączają swoją zdolność odbierania bodźców słuchowych, co może nieuchronnie doprowadzić do potężnej awantury pod tytułem: Ty mnie znowu nie słuchasz. Rak chwilowo ustąpi, bo taką ma naturę, ale nadejdzie taki dzień, kiedy uszczypnie i to mocno. Wskazówki dla pań: czasami wyłączcie fonię, a Rak będzie wam dozgonnie wdzięczny.

Warunek trzeci: Za nic w świecie nie pytajcie Raka o kobiety, z którymi był związany w przeszłości. Na takie pytanie pan spod tego znaku reaguje wręcz alergicznie. Spokojnie, wszystko opowie, gdy sam uzna to za stosowne. Albo i nie powie. To zależy jaki będzie miał humor. Ale tak naprawdę nie ma powodów do obaw.

Warunek czwarty: Rak gdzieś w głębi swojej księżycowej duszy tak naprawdę uważa, że to kobieta powinna zdobywać jego, a nie odwrotnie.

Warunek piąty: Jego pani powinna być miła, cicha, spokojna, wrażliwa. Nie powinna używać zbyt dużej liczby kosmetyków i słuchać głośnej muzyki. Prawda, że niewielkie wymagania? Ale uwierzcie panie, że naprawdę warto.

Trzeba przyznać, że mężczyźni spod znaku Raka są wspaniałymi kochankami. To urodzeni romantycy i nikt tak nie zadba o kobietę jak właśnie oni. Aby zdobyć tę upragnioną i jedyną, Raki stosują: kwiaty, romantyczne kolacje, spacery w blasku księżyca, miłosne liściki pisane na perfumowanym papierze. Jaka kobieta tego nie lubi? Ale to do niej należy ostatnie słowo. Rak nie lubi się narzucać. Niestety, w tej całej cudowności jest jedno „ale”. Mając już stałą partnerkę, Rak lubi oglądać się za innymi spódniczkami. Inni mężczyźni nie mogą zrozumieć, jak taki flegmatyczny i ciamajdowaty z pozoru facet, ma takie śliczne i urocze przyjaciółki. W większości jego byłe partnerki.

W sypialni Pan Rak jest niekiedy aż do przesady czuły i cierpliwy. Nad wszystko ceni grę wstępną. Raka można oswoić długimi pieszczotami i delikatnymi pocałunkami. Lubi powoli oddawać się namiętności, smakując i rozkoszując się każdą chwilą. Preferuje raczej tradycyjne gry miłosne. Erotyczna gimnastyka jest dla niego wyłącznie niepotrzebnym udziwnieniem. Chociaż Raki zaliczane są do tradycjonalistów, jeśli chodzi o miejsca uprawiania miłosnych igraszek, może się zdarzyć, że ich namiętność wybuchnie na przykład w restauracyjnej toalecie. W byciu we dwoje ma to swój niewątpliwy urok.

Raki są mężczyznami raczej łatwymi do obłaskawienia. To takie chodzące kici, kici. Mądra kobieta szybko zrozumie jak w odpowiedni sposób postępować z panem Rakiem. Szybko sprawi, że ten uroczy skorupiak stanie się domatorem i pantoflarzem, do czego, co tu dużo ukrywać - Raki mają odpowiednie predyspozycje.

Źródło: PRINTEX

