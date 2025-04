Życie z osobą o trudnym charakterze to nie lada wyzwanie. Zanim zdecydujesz się na związek, sprawdź, jaki znak zodiaku ma potencjalny partner. Może się okazać, że szybko pożałujesz swojej decyzji.

Oto 4 znaki zodiaku, z którymi szczególnie trudno wytrzymać. Nie spisuj ich jednak od razu na straty - wiedząc o tym wcześniej, możesz się odpowiednio przygotować i nauczyć postępować.

Wodnik (21.01 - 18.02)

Typowy egoista, skupiony na tym, co dotyczy jego samego. Niestety - potrafi iść po trupach do celu, więc jeśli staniesz mu na drodze, możesz boleśnie się o tym przekonać. Żyje w swoim świecie i zazwyczaj patrzy wyłącznie na własne korzyści.

Praca z nim nie należy do łatwych, choć bywają wyjątki. Jeśli już trafi ci się taki w zespole, to uważaj - potrafi plotkować za plecami. Niektórzy sądzą, że Wodnikom brakuje empatii, czy wręcz nie mają serca... to trochę niesprawiedliwa ocena, ale trzeba przyznać, że życie z Wodnikiem to prawdziwa sinusoida. Bywa jak w bajce, by za chwilę znaleźć się w piekle podejrzeń, kłamstw i nieufności.

Przyjaźń z Wodnikiem także bywa pasmem niemiłych niespodzianek. Potrafią być miłe i koleżeńskie, ale często tylko wtedy gdy im się to opłaci.

Panna (23.08 - 22.09)

Potrafi być naprawdę złośliwa. Panna krytykuje dla samego krytykowania, nawet jeśli wie, że sprawi to ból. Potrafi czepiać się o wszystko, nie mając zastrzeżeń do własnego zachowania.

Jako partnerka bywa nieznośna. Wszystko przez trudny charakter i paradoksalnie - niską samoocenę. Ocenianiem innych próbuje podbudować własne ego, dlatego bez mrugnięcia okiem wypomni najmniejsze potknięcie, które miało miejsca lata temu.

Panna zgrywa skrzywdzoną i wrażliwą, ale to poza za którą lubi się chować. Dzięki temu przykrości uchodzą jej na sucho, bo otoczenie skupia się na jej pocieszaniu i usprawiedliwianiu.

Koziorożec (22.12 - 20.01)

Osoby spod znaku Koziorożca to typowi malkontenci. Potrafią narzekać na upał latem i mróz zimą. Nic im się nie podoba, są wiecznie niezadowolone, potrafią zniechęcić najbardziej wytrwałych towarzyszy rozmowy. Najlepsza impreza z udziałem kilku Koziorożców może skończyć się kompletną klapą.

Koziorożec to pesymista, który niestety potrafi swoim nastawieniem zarażać, dlatego związek z nim to na dłuższą metę niezbyt dobry pomysł. Zresztą, dla niego liczy się głównie praca, więc i tak zawsze będziesz na drugim miejscu.

Bliźnięta (21.05 - 21.06)

Bliźnięta są dwulicowe i wie o tym każdy. Czy wiesz, że to dusze towarzystwa? To ich atut i przekleństwo, bo choć łatwo zjednują sobie przyjaciół, później pokazują prawdziwą twarz. A ta nie jest już tak miła.

Lepiej też nie mieć Bliźniąt za przyjaciół, bo rzadko można na nich liczyć. Bywają niesłowne i wciąż zmieniają zdanie. Egoizm sprawia, że związek z tym znakiem zodiaku to trudna przeprawa, która rzadko ma szczęśliwy finał przed ołtarzem.

