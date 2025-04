Jaki powinien być dobry szef? Musi umieć nie tylko mówić do ludzi, lecz także ich słuchać. Wiedzieć jak motywować do pracy dając przykład, umieć przyznać się do błędu. Dobry szef to w końcu wcale nie ten, który da podwyżkę jeszcze zanim podwładny o nią poprosi, bo w pracy nie tylko o pieniądze chodzi.

Urodzonym szefem, liderem bywa nazywany Lew, ale z nim w gruncie rzeczy trudno współpracować. Nie znosi sprzeciwu, nie idzie na kompromisy. Zobacz, jakim ty jesteś szefem albo sprawdź, czy twój szef na pewno powinien być... szefem.

Waga (23.09 - 22.10)

Stanowcza, otwarta i szczera. Brzydzi się obłudą, więc w pracy zawsze gra w otwarte karty. Wprawdzie czasem bardziej niż na samych wynikach koncentruje się na tym, jak jest odbierana jako szef. Dużo wysiłku wkłada w to, by atmosfera w zespole była jak najlepsza.

Umie sprawiedliwie oceniać i doceniać. Nawet gdy już musi zwrócić uwagę, nie używa stanowiska do prywatnych rozgrywek. Waga, gdy tylko przekroczy próg biura, całą sobą komunikuje, w jakim jest nastroju. Dzięki temu łatwo wyczuć moment, w którym lepiej nie zaczynać rozmowy np. o finansach.

Jej słabą stroną jest podatność na pochwały, za to nie można jej odmówić tego, że stara się być dla wszystkich przyjacielem. Praca w zespole Wagi rzadko stresuje, najczęściej jest to po prostu efektywnie i mile spędzony czas.

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby doskonale radzą sobie w pracy zespołowej, dobrze odnajdują się na stanowiskach kierowniczych. Są przy tym kreatywne i potrafią motywować innych, dając świetny przykład. Ryby potrafią wyczuć nastroje w zespole, dzięki czemu efektywnie nim zarządzają. Umieją rozmawiać i są otwarte na sugestie. Chętnie realizują nie tylko własne pomysły, a to cenna cecha szefa.

Szefom spod znaku Ryb bardzo zależy na dobru firmy i są w stanie wiele poświęcić, aby przynieść jej zysk. Hojnie wynagradzają pracowników i łatwo się z nimi dogadać.

Baran (21.03 - 20.04)

Baran to wymagający szef, ale trzeba mu to zaliczyć na poczet zalet. Nie znosi lenistwa, surowo podchodzi do tych, którzy zamiast pracować, jedynie udają, że są bardzo zajęci. Zespół musi przez cały czas pracować na wysokich obrotach. Baran wie, że to jedyny sposób, by utrzymać zespół w ryzach i to podejście się opłaca.

Baran jest wyczulony na lizusów i nie potrzebuje doradców. Potrafi kierować grupą i podejmować decyzje, w roli szefa czuje się po prostu wspaniale. Nie boi się nowych projektów, choć bywa zestresowany. Docenia kreatywność pracowników, jest charyzmatyczny i pracowity.

