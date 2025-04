Znaki zodiaku:

Jak kocha mężczyzna spod znaku Barana?

Baran jak to baran – bywa uparty. Kocha trochę jak w piosence - „uparcie i skrycie”. W miłości okazuje się, że to dobra cecha. Sprawia, że Baran trwa przy swoich wyborach. Dzięki temu zazwyczaj kocha na zabój, szaleńczo i w dodatku wiernie. Jak już pokocha i… o ile pokocha. Niestety dużo czasu zazwyczaj musi upłynąć, zanim mężczyzna spod znaku Barana zdecyduje się i wybierze właściwą partnerkę. Jak już wybierze – wszystkie kobiety wokół będą jej zazdrościć tak zakochanego mężczyzny u boku.

Barany nie zdają się na przypadek w miłości, chcą zawsze dobrze poznać swoje wybranki. Dzięki temu związki, które tworzą są wyjątkowo trwałe. Barany zazwyczaj nie spieszą się do ślubu i sformalizowania związku. Nie wierzą w papierki i zwykle twierdzą, że prócz samej miłości nic im więcej do szczęścia nie potrzeba. Nastając na zmianę decyzji Barana w tej kwestii, poznasz co to znaczy "być uparty jak baran".

Co można zrobić? Nic prócz cierpliwości i czekania. Możesz za to liczyć na jego lojalność i niewyczerpalne źródło uczuć wobec ciebie. Jeśli jakaś kobieta zawiedzie lub boleśnie zrani Barana, będzie ją nienawidził i… jednocześnie kochał. A oba te uczucia będą u niego równie silne. To wybuchowa mieszkanka, która czasem może prowadzić do nieszczęścia.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Barana?

Bądź szczera. Barany ujmuje naturalność. Mężczyźni spod tego znaku nie lubią fałszu i gry pozorów. Na pierwszej randce powinnaś dużo mówić o sobie, ale jednocześnie pozostawić jakąś odrobinę tajemniczości i niedopowiedzenia. Tak, by go zaintrygować.

Pójście do łóżka na pierwszej randce jest w przypadku mężczyzny Barana absolutnie wykluczone! Jeśli tak zrobisz, od razu uzna, że nie jesteś wyjątkowa, choć… oczywiście skwapliwie skorzysta z okazji. Barany lubią opór. I podziwiają oraz szanują kobiety mające własne zdanie. Cała sztuka w uwodzeniu Barana polega właśnie na wyczuciu odpowiedniego momentu na to, by móc trochę tę kobiecą niezłomność osłabić. Jeśli dasz Baranowi czas na zażyłość, bez babskich sztuczek i kobiecych gierek, wszystko powinno się udać.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Byka?

Byk to zazwyczaj poczciwiec i spokojna dusza. Czy taki też jest w sypialni? Nic bardziej mylnego. Byk to bardzo sprawny i pomysłowy kochanek. Mężczyźni spod tego znaku są bardzo uczuciowi i spontaniczni. Nie ma chyba drugiego znaku zodiaku tak pełnego sprzeczności. Byk jest z natury praktycznym (czasem do bólu) realistą, ale gdy dobrze się poznacie, na pierwszy plan na pewno wysunie się jego zmysłowość. Byk bywa nieufny i długo trzeba wkradać się w jego łaski, ale jak już dopniesz swego – wszystko zostanie ci wynagrodzone. I to z nawiązką!

Byki zawsze rozpiera energia, więc panowie spod tego znaku lubią być stroną aktywną. Często daje też znać o sobie ich spontaniczność. Czy tacy energiczni i kipiący hormonami mężczyźni dadzą się ujarzmić i odnajdą się w rodzinnym kręgu? Byk jest wprost stworzony do życia na łonie rodziny. Będzie pielęgnował i ochraniał. Właśnie rodziny Byk potrzebuje do pełni szczęścia. Nawet jeśli nie mówi tego na głos, to w skrytości serca to jest właśnie dla niego cel i sens życia. Jeśli marzysz o dzieciach, mężczyzna Byk jest właśnie dla ciebie. Byki to także prostolinijne, uczciwe i lojalne osoby. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz na dłużej wiązać się z przemiłym Bykiem, lepiej oszczędź sobie i jemu problemów. Wytłumacz mu, jak widzisz waszą relację już na samym początku. Jeśli Byk będzie wiedział na czym stoi, unikniesz dramatycznych i rozdzierających scen.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Byka?

Postaw na naturalność, odrobinę elegancji i spróbuj go czymś zaskoczyć, olśnić. Nie powinno to być jednak nic nachalnego, ani sztucznego. Szczerość jak zwykle popłaca. Byki cenią kobiecość. Lubią też opanowane, spokojne osoby. Jeśli jednak zamierzasz być równie spokojna i zdystansowana w sypialni to może trochę Byka ostudzić. Nie ma się co jednak załamywać! Byk jest w stanie nauczyć cię przyjmowania i dawania przyjemności, więc nie wszystko stracone. Jeśli jego pomysłowość będzie dla ciebie zbyt intensywna i będziesz czuła się skrępowana, Byk będzie zawiedziony.

Byki uwielbiają łono natury i przestrzeń. Wybieraj więc takie właśnie miejsca na pierwsze randki. Jeśli nie piknik, łąka, spacer po lesie, to chociaż urocze patio w restauracji, park lub kawiarnia z bujną, zieloną roślinnością na całej ścianie. Mężczyźni spod tego znaku zazwyczaj chętnie rozmawiają, mówią o sobie, ale i uważnie przysłuchują się swojej wybrance. Szczegółowo analizują kobiety pod kątem psychologicznym, ale nie powinnaś się czuć tym sparaliżowana. Wygrasz, jeśli się nie speszysz, będziesz naturalna i poddasz się zwierzęcej magii Byka.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Bliźniąt?

Mężczyźni spod znaku Bliźniąt to bardzo niezależne typy. Jeśli wymarzyłaś sobie domek z ogródkiem i gromadkę dzieci, musisz od razu porzucić te mrzonki. Bliźnięta są jak wieczni chłopcy, skorzy do zabaw, psikusów i wiecznego gonienia za czymś, co niekoniecznie da się tak naprawdę złapać. Nie znaczy to, że nie mają swojego uroku.

Mężczyźni bliźnięta są fascynujący, szczególnie ze względu na swoją osobowość. Ciekawi świata, wiecznie podróżują, dzięki czemu mają mnóstwo interesujących rzeczy do opowiadania. Ich życie jest pełne niespodzianek i nagłych zwrotów akcji. Takie też kobiety są dla nich najbardziej odpowiednie. Nietypowe, zaskakujące i niezależne. Oczywiście bywa, że wiążą się też z innym typem partnerek, Jeśli jednak nie lubi być zaskakiwana, ceni spokój i pewien powtarzalny rytm w życiu, ciężko będzie znosić codzienność z Bliźniętami.

Na co dzień życie może okazać się pasmem cierpień lub udręką. Bliźnięta są z natury niezależne. To nierozerwalna, integralna cecha ich osobowości i jeśli tego nie rozumiesz, ani nie pokochasz w nich - może znaczyć, że nie jesteście sobie pisani. Może warto nauczyć się cenić ich nieograniczoną chęć poznawania świata oraz spontaniczny charakter. Jeśli Bliźnięta pozbędą się tej cechy lub będą ją tłumić, nic dobrego na dłuższą metę z tego nie wyniknie. Nie będą sobą, a to prędzej, czy później i tak odbije się na związku, relacji, rodzinie. Czy warto?

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Bliźniąt?

Randka z mężczyzną spod znaku Bliźniąt będzie z pewnością niezapomnianym przeżyciem. Miejsce powinno być oryginalne, czas może być nietypowy, sceneria wyjątkowo zaskakująca. Most o północy, planetarium, gdzie będziecie sami lub wytwórnia szklanych ozdób z przewodnikiem to tylko niektóre z licznych pomysłów na spotkanie Bliźniętami. Możesz spodziewać, że mężczyzna spod tego znaku odsłonie przed tobą swoje pasje. Nie zdziw się jeśli spotkacie się w grupie. Jeśli olśnisz jego przyjaciół, popatrzy na ciebie z niekłamanym podziwem.

Styl, którym go zachwycisz to powinna być kobiecość, ale raczej w praktycznej odsłonie. Tak, żeby było ci wygodnie i żebyś nie narzekała, że szpilki cię piją, spódnica się podwija, a fryzura psuje. Takim narzekaniem Bliźnięta możesz tylko od siebie odstręczyć.

Mężczyzna Bliźnięta będzie brawurowo prowadził konwersację, ale nie zwierzaj mu się ze zbyt przyziemnych kobiecych marzeń typu rodzina, dzieci. Przyszłość oraz słynne „w jakim kierunku zmierzamy” oraz „chciałabym, żebyś poznał moich rodziców” też możesz sobie darować. Facet spod tego znaku na pewno lubi ryzykowne zachowania i spontaniczne sytuacje, więc seks na pierwszej randce może odbierać jako zaskakującą i intrygującą przygodę, a ciebie z zaintrygowaniem potraktować jako niezależną dziewczynę, która niczego się nie boi. Jeśli jednak taka nie jesteś z natury, lepiej uważaj. Mężczyzna spod tego znaku na pewno to odkryje i wówczas może zainteresować się, ale kimś innym. Kimś kto nie robi niczego na siłę, jest bardziej naturalny, szczery i ma swoje zdanie. I to jest właśnie niezależność.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Raka?

Mężczyzna Rak jest raczej skryty i ciężko rozszyfrować co myśli, co czuje. Z drugiej strony warto pamiętać, że to zazwyczaj wrażliwiec. Owszem, zawsze mnóstwo ludzi kręci się wokół niego, jednak tak naprawdę tylko nieliczni znają go dobrze. Rak lubi życie pełne emocji i niekoniecznie dobrze odnajduje się w uporządkowanych sytuacjach i stabilnych relacjach. Miłość Raka też jest namiętna i zmienna, jednak gdy uczucie trochę słabnie, Rak czasem nie potrafi się odnaleźć. Może szukać innych silnych doznań. Co skutkuje albo jego coraz mniejszą uwagą dla związku, albo wręcz wdawaniem się w romanse czy niezbyt bezpieczne sytuacje damsko-męskie. Kobieta musi dbać o odpowiednią temperaturę w związku z Rakiem i nadążać za jego zmiennymi nastrojami.

Mężczyzna Rak zawsze zwróci uwagę na kobietę z nietypowymi zainteresowaniami, mającą coś do powiedzenia, podejmującą ciekawe tematy do rozmowy. Jeśli z natury jesteś nieśmiała, a w dodatku masz pustkę w głowie spotykając kogoś nowego, lepiej się przygotuj, bo nie zrobisz dobrego wrażenia. Rak jak już raz stwierdzi, że kobieta jest niezbyt interesująca, rzadko podejmuje trud ponownego sprawdzenia tego przekonania. Jeśli go czymś urazisz, będziesz musiała stawać na głowie, żeby go udobruchać. Z Rakiem czasami jest tak, że najpierw wszystko idzie dobrze i wydaje się, że jest zadowolony, a po chwili okazuje się, że zamyka się w sobie i nie bardzo wiadomo co się stało. Albo nauczysz się rozpoznawać jego nastroje i jakoś to przełamiesz, albo często będziesz zdezorientowana.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Raka?

Jeśli dopiero co poznałaś Raka, nie daj mu o sobie zapomnieć. Oczywiście nie będąc przy tym zbyt nachalną. Musisz zrobić to inteligentnie. Jeśli będzie myślał o tobie często, na pewno uzna, że jesteś wyjątkowa i warta zachodu.

W sypialni Rak lubi, żeby było odrobinę nietypowo, choć sam czasami bywa kapryśny. Warto jednak z nim porozmawiać na temat tego, co lubi i czego nie lubi, by osiągnąć wspólny pułap przyjemności.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Lwa?

To prawda, że mężczyźni spod znaku Lwa to najczęściej pewni siebie macho lub przynajmniej faceci, którzy potrafią sprawiać takie wrażenie. Zawsze byli w centrum uwagi, lubią to i przychodzi im z łatwością czarowanie innych. Robią to czasem jakby od niechcenia, mimochodem. Mężczyzna Lew jest z natury dominujący, lubi „posiadać” piękną kobietę, najlepiej taką, które inni będą mu zazdrościć. Jeśli niekoniecznie najpiękniejszą, to chociaż z największym biustem. Jeśli nie z imponującą figurą, to przynajmniej kobietę przewyższającą inne kobiety inteligencją. Najważniejsze, żeby mógł być dumny z jakiejś jej wyjątkowej cechy czy nawet umiejętności. Uprawiasz windsurfing i jesteś w tym świetna? Na pewno zaimponujesz panu Lwu. Pod warunkiem, że nie będziesz lepsza od niego. Ale to przecież niemożliwe (w mniemaniu Lwa).

Zdarza się jednak, wcale nie tak rzadko, że pod powierzchownością odważnego i brylującego w towarzystwie Lwa, kryje się dość nieśmiały, zwłaszcza w stosunku do kobiet, mężczyzna. Wówczas czasami gburowatością, pewną szorstkością czy odrobiną agresji próbuje zatuszować tę swoją niepewność. Jak to odkryć? Jeśli twój Lew nie miał zbyt wielu kobiet do tej pory i nie podrywa każdej ładnej kobiety w swoim otoczeniu, coś może być na rzeczy. Niech cię jego szorstkość nie odstręczy, bo jeśli uda ci się zbliżyć do niego, Lew będzie ci niesamowicie wdzięczny i oddany. Mimo, że być może nie da tego do końca po sobie poznać.

Mówi się, że Lwy lubią flirtować. To wszystko zależy od sytuacji, ale z pewnością można im zaimponować. I to Lwa bierze najbardziej. Lew to ceni i lubi. Jeśli Lew się zakochuje, to często na zabój. Jest zaborczy, lubi dominować, kontrolować. Trochę w stylu Christiana Greya. Musisz więc być uległa, ale jednocześnie silna. Tylko taka kobieta jest w stanie dotrzymać kroku panu Lwu.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Lwa?

Związek z Lwem to nie jest bułka z masłem. Kobieta Lwa musi być zawsze atrakcyjna i zadbana. Lew zwraca uwagę na szczegóły i lubi kobiecość wyrażaną strojem. Może mieć swoje zdanie co do tego, co powinnaś nosić i jak się czesać. Lew w ogóle lubi mieć swoje zdanie.

Lew w wersji odważnej na pewno dużo będzie mówił o sobie. Powinnaś więc spijać każde słowo z jego ust. Wtedy będzie zadowolony. Jeśli jednak trafisz na ten nieśmiały, szorstki typ – będziesz sama musiała prowadzić rozmowę. Tak, żeby Lew poczuł się swobodnie i mógł się otworzyć przed tobą. Wszelkie sporne kwestie raczej rozstrzygaj na korzyść Lwa. Tak, żeby to na jego wychodziło, żeby on miał rację, żeby on wygrał, żeby miał ostatnie słowo. Jeśli opanujesz to do perfekcji będzie twój.

Lwy to wbrew pozorom bardzo rodzinni mężczyźni. Jeśli zastosujesz odpowiednie dawki uległości i buntowniczości, będziecie żyli razem długo i szczęśliwie. A Lew będzie dbał o ciebie i dzieci z niesamowitą pieczołowitością.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Panny?

Mężczyźni spod znaku Panny bywają pedantyczni i uporządkowani. Wszystko powinno odbywać się zgodnie z planem, w odpowiednim miejscu i czasie. Wszelkie spontaniczne niespodzianki nie są dla nich miłym zaskoczeniem. Chcą rodziny, dzieci, spokojnego rytmu, regularnego porządku.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Panny?

Na randce z pewnością będzie chciał zabłysnąć. Zaprosi cię na przykład do ekskluzywnej restauracji. Niekoniecznie będzie to wynikało z chęci popisania się przed tobą. Będzie to raczej wyrazem tego, co on będzie pragnął zapewnić ci w przyszłości. Będzie oczekiwał od ciebie w zamian odpowiedniego stroju i zachowania. Mężczyzna - Panna potrzebuje partnerki, z którym bez przeszkód będzie mógł pokazywać się w towarzystwie. Która, krótko mówiąc, nie przyniesie wstydu wśród współpracowników, rodziny bądź znajomych.

Nie oczekuj od osoby spod znaku Panny zbytniej wylewności. Ona raczej będzie nastawiona na słuchanie. Nie znaczy to jednak, że masz ją zalewać opowieściami o swojej rodzinie. Postaw raczej na polemikę o kulturze, sztuce, literaturze czy muzyce. Tym z pewnością zdobędziesz serce Panny.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Wagi?

Waga jest osobą niezwykle troskliwą i opiekuńczą. W życiu stara się zachować wobec wszystkiego neutralność. Nie lubi konfrontacji i konfliktów. A mimo to znajomi często do niej przychodzą z prośbą o radę i pomoc w rozwiązaniu sporu. Waga staje wówczas na wysokości zadania i szuka sprawiedliwego rozwiązania. Znacznie łatwiej przychodzi jej układanie życia znajomych i przyjaciół, niż własnego. Na co dzień bowiem ma trudności z podejmowaniem decyzji. Jeśli tylko nadarzy się taka okazja, przerzuca ten obowiązek na kogoś takiego. Dlatego również i w pracy stara się trzymać z tyłu, zbytnio się nie wychylać. Stanowczo woli rolę pracownika niż szefa.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Wagi?

Na randce na pewno będzie chciał ci dogodzić. Pozwoli ci wybrać nie tylko dzień spotkania, ale nawet i miejsce. Pod pretekstem uprzejmości, zrzuci na ciebie ten przykry obowiązek. Jednak czy to jest takie ważne, gdy ma się do czynienia z tak miłą osobą? Wagi są bardzo dobrymi przyjaciółmi i kochanymi partnerami. Ten mężczyzna będzie o ciebie dbał. Będzie starał się, by niczego ci nie zabrakło.

Osoby spod tego znaku zodiaku z pewnością nie należą do najmocniejszych charakterem. Ujmiesz ich tym, że będziesz stanowcza i pewna siebie. Nie przestraszy go to, wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o rozmowę – z pewnością nie zabraknie wam tematów.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Skorpiona?

Skorpiony to osoby, które pozostają tajemnicą, nawet jeśli zna się je przez całe życie. Nie są zbytnio wylewne. Z jednej strony namiętne, a z drugiej skryte. Skorpiony to osoby bardzo ambitne. Liczy się dla nich także wysoki poziom życia. Dążą do luksusu i bogactwa. W towarzystwie grają pierwsze skrzypce. Nie znoszą chwil, gdy pozostają niezauważone. Jeśli tylko mają okazję, rzucają anegdotkami i żartami, które skupiają uwagę obecnych na ich osobie. W życiu zawodowym są niezastąpionymi fachowcami, mistrzami w swojej dziedzinie.

Dzięki ambicji, konsekwencji i zaangażowaniu są w stanie osiągnąć prawie wszystko. Niestety często odbija się to na ich życiu osobistym, które schodzi w takich chwilach na margines. Nie można więc powiedzieć, że Skorpiony to idealni ojcowie, matki, żony czy mężowie. W ich życiu na pierwszym miejscu stoją bowiem zawsze przede wszystkim oni sami. Wiążąc się z nimi trzeba zdawać sobie z tego sprawę.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Skorpiona?



Zabierając cię na randkę, z pewnością będzie chciał cię oczarować. Romantyczna kolacja przy świecach, spacer w świetle gwiazd. Kwiaty. Drogi podarunek. Pokaż mu się więc z najlepszej strony. Piękna sukienka, elegancki garnitur, zniewalający zapach perfum. Osoby spod tego znaku lubią zdobywać. Nie bądź więc zbytnio wylewna. Unikaj odpowiadania na pytania dotyczące swoje życia. Sprawiaj wrażenie niedostępnej, by tym bardziej podgrzać pałający w nim ogień.

Wasza rozmowa będzie dotyczyła wszystkiego i niczego zarazem. Nie musisz się zbytnio starać. Pozwól jemu grać, opowiadać i tobie nadskakiwać. Zaborczy Skorpion z pewnością będzie chciał mieć ciebie tylko dla siebie. Pewnie prędzej czy później zaproponuje ci chwilę sam na sam, z dala od ludzi. Może spacer nad Wisłą? Pójdź z nim, ale pozostań niedostępna.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Strzelca?

Strzelce są wielkimi artystami w swoim fachu. Doskonale sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych. Zawdzięczają to swojej asertywności i wysokiemu poczuciu wartości. Nigdy nie odpuszczają. Jeżeli już postawią sobie jakiś cel, dążą do jego realizacji za wszelką cenę. Większość swojego czasu poświęcają na pracę i związane z nią podróże oraz wyzwania. Są to wolne ptaki, które bardzo trudno jest usidlić. Cenią sobie swoją niezależność. Nie znoszą, gdy ktoś pragnie im narzucić swoją wolę. Lepiej pozostawić im wolność. Na tej drodze łatwiej będzie zbudować przyjaźń czy nawet związek. W przeciwnym razie to szybciej czy później się rozpadnie.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Strzelca?

Ponieważ są osobami kreatywnymi, na pewno będą chciały cię w jakiś sposób zaskoczyć. Czy to wyborem miejsca, czy prezentem bądź też czymś innym. Przygotuj się na niespodziankę. Strzelec oczekiwać będzie od ciebie takiej samej spontaniczności. A z drugiej strony – uległości wobec jego decyzji.

Na pewno też nie pozwoli ci się nudzić na randce. Będzie zasypywał cię opowieściami ze swojego życia zawodowego. Tobie pozostaje przytakiwać i liczyć na chwilę dla siebie. Ale i ta nadejdzie. Strzelec jest ciekawy innych osób. Na pewno będzie chciał się dowiedzieć jak najwięcej o twoim życiu. Ta randka powinna być pełna wrażeń.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Koziorożca?

Koziorożce twardo stąpają po ziemi, są obowiązkowe, a czasami nawet pedantyczne. Sprawdzają się doskonale jako pracownicy dużych firm czy też prawnicy albo naukowcy. Znakomicie wypadają w roli rodziców czy też partnerów – zawsze na miejscu, zawsze gotowi pomagać i służyć radą. Osoby spod tego znaku są także odpowiedzialne – na nich najzwyczajniej w świecie można polegać.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Koziorożca?

Żaden Koziorożec celowo nie spóźni się na umówione spotkanie czy też nie wypełni powierzonego mu zadania. Ludzie ci zawsze są przygotowani, dotrzymują danego słowa, dlatego też są szanowanymi obywatelami i pracownikami.

Są zbyt ambitni. Osoby te bardzo często stawiają sobie wygórowane cele, przez co nie zauważają piękna życia. Nie dostrzegają, jak wiele osiągnęli. Czasami życie z takim człowiekiem pod jednym dachem może być trudne, dlatego że wymaga od partnera nieustannego zapewniania Koziorożca, że jest on wspaniałym człowiekiem sukcesu i, że niczego mu więcej do szczęścia nie potrzeba.

Na randce z Koziorożcem nie licz na romantyczne świece czy spacer pod rozgwieżdżonym niebem. Praktyczny Koziorożec zabierze cię do dobrej restauracji bądź też zaaranżuje spotkanie w teatrze na spektaklu, o którym wszyscy mówią. Możliwe, że będziesz czuła się trochę osaczona.

Koziorożec czasem ma zapędy do zbyt zaborczych zachowań. Bardzo prawdopodobne, że ujawni się to już na waszej pierwszej randce. Co jednak wcale nie znaczy, że ostatecznie nie będziesz czuła się radosna i szczęśliwa. Już on o to zadba.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Wodnika?

Wodniki należą zapewne do najbardziej pomysłowych osób na świecie. Wiele spośród nich to genialni wynalazcy albo odkrywcy. Wspaniale sprawdzają się w zawodach, w których pracownik ma szerokie pole do popisu, w których stawia się na pomysłowość, a nie wyłącznie na pracowitość. Lubią także wyróżniać się z tłumu, szokują ludzi swoim wyglądem czy też zachowaniem.

Dla wielu są tajemniczą i nigdy nieodgadnioną księgą – trudno tak naprawdę powiedzieć, jacy oni są w rzeczywistości. W niektórych budzi to lęk, ale jednak większość osób kocha to. Co jednak najważniejsze – Wodniki to osoby, które uwielbiają wolność i niezależność. Bywa to przeszkodą, szczególnie w związku.

Jak zdobyć mężczyzną spod znaku Wodnika?

Trudno powiedzieć, czego możesz spodziewać się po randce z Wodnikiem. Wszystko zależeć będzie od jego aktualnego nastroju. Jeśli będzie tego dnia kipiał radością, z pewnością przygotuje dla ciebie coś wyjątkowego. Nie tylko romantyczna kolacja na dachu budynku, ale również kąpiel pod gwiazdami. Podarunek, który był twoim marzeniem. Będzie wokół ciebie skakał i ci usługiwał.

Jeśli jednak akurat będzie miał gorsze samopoczucie, możliwe że odwoła spotkanie. Jeżeli nie – to spodziewaj się trudności w komunikacji albo wylewu żali z jego strony. Wówczas będziesz musiała grać rolę pocieszycielki-terapeutki. Już takie są Wodniki, nigdy nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać. Ty na pewno powinnaś być zadbana i elegancka, z nutą kreatywności i luzu. Nie staraj się wyciągać z niego informacji, pozwól mu po prostu mówić. Sama także nie zalewaj go potokiem słów. Cisza okaże się twoim sprzymierzeńcem. Zaufaj jej.

Jak kocha mężczyzna spod znaku Ryb?

Ryby często śnią na jawie. Nie są w stanie obejść się bez swojego świata marzeń. Są dzięki temu bardzo kreatywne, choć niestety nie wszystkie ich pomysły mają szansę ujrzeć światło dzienne. I szkoda, bo są naprawdę niesamowite i oryginalne. Są to osoby rodzinne. Marzą o wspaniałej rodzinie, pełnej śmiechu dzieci, szczekania psów i miłości. Szukają partnerów, którzy byliby w stanie zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, takich, którzy są silni i mają mocną osobowość.

Przy tych wszystkich zaletach mają jedną wadę - są bałaganiarzami. Nie znajdują czasu dla tak przyziemnych spraw jak odkurzenie pokoju czy zrobienie prania. Partner Ryby albo powinien postarać się doprowadzić ją do pionu (co może być równoznaczne z zakończeniem związku) albo pogodzić się z jej trybem życia. Jednak najwięcej obaw powinno budzić coś innego – Ryby to osoby, które unikają odpowiedzialności. Nie są w stanie w pełni odpowiadać za ukochane osoby. Znacznie częściej podążają za ich głosem, same rzadko prowadzą.

Jak zdobyć mężczyznę spod znaku Ryb?

Bardzo prawdopodobne, że Ryba pozostawi Ci decyzję o miejscu spotkania. Sama nie będzie mogła się zdecydować. Ale jeżeli zdecydowałaś się na spotkanie z nią to znaczy, że nie przeszkadza ci to. Wasza randka może wypaść albo bardzo dobrze albo bardzo źle. Wszystko zależeć będzie od Ryby. Jeśli się otworzy, macie szansę na spędzenie ze sobą naprawdę cudownych chwil, pełnych tajemnicy i sekretów. W tej drugiej sytuacji – będzie klapa.

