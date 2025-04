To, spod jakiego znaku zodiaku jesteś, wiele o tobie mówi. Warto, żebyś podkreśliła wszystko, co w tobie najlepsze. Możesz to zrobić, wybierając odpowiedni styl. Hiszpańska wróżbitka – Esperanza Gracia – przygotowała profesjonalny poradnik stylu dla każdego znaku zodiaku. Koniecznie się z nim zapoznaj, a łatwiej ci będzie podczas zakupów wybrać to, co dla ciebie najlepsze!

Znaki zodiaku a styl ubierania

Casualowo czy elegancko? W czerwieni czy w czerni? Sprawdź, co do ciebie pasuje! Poznaj swój modowy horoskop!

Jaki styl dla Barana?

Jesteś bardzo niezależna i nie boisz się przygód, a Twój strój odzwierciedla Twoją wolność. Uwielbiasz wygodne ubrania, w których czujesz się swobodnie, i nie zwracasz uwagi na komentarze innych. Zwykle stawiasz na czerwień, nie zapominając o olśniewającej bieli i drapieżnej czerni, aby nikt nie dowiedział się o Twojej tajemniczej osobowości.

Preferujesz wszelkie odcienie czerwieni. Od czasu do czasu wybierasz zieleń, w której jesteś skazana na finansowe, zawodowe i naukowe sukcesy. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Byka?

Wybierając daną markę, musisz być pewna jej wysokiej jakości. Kiedy już odnajdziesz odpowiedni styl, wyglądasz jak gwiazda i nawet top modelki nie są w stanie Ci dorównać. W wyborze odzieży kierujesz się doborem eleganckich gatunków, które dodadzą Ci szyku. Lubisz czuć się atrakcyjna.

– Twój kolor to zieleń. Ale nie zapominaj o odcieniach pomarańczy, kolorze żółtym czy jasnych brązach. Wszystkie te barwy wprowadzą odrobinę radości do Twojego życia. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Bliźniąt?

Jesteś jak kameleon. Powiedzenie „kobieta zmienną jest” w Twoim przypadku sprawdzi się w stu procentach. Każdego dnia lubisz zaskakiwać swoim wyglądem.

– W tym roku wybierz żółty, pomarańczowy i niebieski kolor. Żółte odcienie dodadzą Ci energii a kolor niebieski sprawi, że zwolnisz, co uspokoi Twój żywy temperament. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Raka?

Nosisz ubrania eleganckie i często niepowtarzane. Twój styl bycia bardzo zależy od nastroju. Potrafisz zmienić swój wygląd z romantycznego i uwodzicielskiego na delikatny oraz powściągliwy. Lubisz ubrania typu oversize, z plisami, marszczeniami czy fałdkami... oraz wiele detali, które odzwierciedlają Twoją kobiecą osobowość.

– Twoje kolory to biel, błękit i jasna zieleń. Od czasu do czasu lubisz wywołać większe zainteresowanie i dlatego wybierasz ognistą czerwień, która również bardzo Ci pasuje. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Skorpiona?

Jesteś tak zmysłowa, że uwielbiasz wyrażać to swoim ubiorem – podobają Ci się prześwitujące bluzki lub sukienki z odkrytymi ramionami. Lubisz zwracać na siebie uwagę i przyciągać wzrok na ulicy. Potrafisz uwodzić i chwalisz się swoim magnetyzmem, który przyciąga wielu mężczyzn.

– Kolor głębokiej czerwieni będzie do Ciebie doskonale pasować. Podkreśla Twoją zagadkowość i siłę. W tej barwie czujesz się pewnie. Kiedy chcesz poczuć spokój, wybierz biel. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Wagi?

Masz znakomity gust i wiesz, jak zabłysnąć. Dlatego zwracasz uwagę na te trendy, które przykuwają uwagę. Uwielbiasz koronkowe sukienki, spodnie podkreślające Twoją figurę oraz buty na wysokim obcasie, dodające Ci kobiecości. Twój styl jest nieskazitelny, znakomicie znasz się na modzie.

– Jasnozielony kolor, błękit i róż – oto Twoje kolory. Podkreślają urok i wdzięk oraz sprawiają, że czujesz się atrakcyjna. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Panny?

Nikt nie dba o swój wygląd tak jak Ty. Uwielbiasz modę i nowe trendy. Twoją słabością jest zmysłowa bielizna podkreślająca Twój urok osobisty i magnetyzm. Dzięki temu przyciągasz wielu mężczyzn.

– Ciemna zieleń i jasne brązy to Twoje kolory. Relaksują Cię i sprawiają, że dobrze czujesz się w swojej skórze. Nie zapominasz również o bieli, która sprawia, że masz świadomość perfekcyjnego przygotowania do każdej sytuacji. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Lwa?

Masz elegancki styl, a ubrania, które wybierasz, są nietuzinkowe. Lubisz ekskluzywność i markową odzież. Zwracasz uwagę na śmiałe kroje i lubisz, kiedy wszyscy zwracają na Ciebie uwagę.

– W nadchodzącym roku Twoim kolorem będzie złoty. Wyróżni Cię w każdym miejscu, w którym tylko się znajdziesz. Wybierz również kolor pomarańczowy podkreślający Twój temperament. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Strzelca?

Twoje gorące pożądanie wolności i niezależności odzwierciedlają Twoje upodobania. Uwielbiasz styl casualowy i sportowy, ponieważ sprawiają, że jesteś naturalna i czujesz się swobodnie. Na specjalne okazje zakładasz ubrania, które pozwalają Ci poczuć się wyjątkowo.

– Czerwony i niebieski zachęcają Cię do działania i dodają Ci energii. Dzięki nim czujesz się zmysłowo i... władczo. Jeśli chcesz, żeby Twoje życie nabrało pikanterii, wybierz kolor turkusowy. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Koziorożca?

W wyborze garderoby jesteś powściągliwa. Umiejętnie dobierasz dodatki, które podkreślają Twój nieskazitelny wdzięk. Jesteś tradycjonalistką. Lubisz proste garnitury, eleganckie żakiety, podkreślające sylwetkę topy, proste spódnice i bluzki. Zwykle wybierasz ubrania o nieskomplikowanym i nierzucającym się w oczy stylu.

– Czarny kolor doda Ci szyku i elegancji. Preferujesz również wszelakie odcienie brązu i beżu. Nie zapominaj o bieli, jeśli chcesz wyglądać wyjątkowo i niewinnie. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Wodnika?

Jesteś tak oryginalna i zbuntowana, że ciężko Ci podążać za nowymi trendami. Twoja nieposłuszność nie pozwala Ci na tkwienie w konwencjach. Masz własny styl, który wydaje się niszowy, ale w rezultacie okazuje się czarujący. Uwielbiasz sukienki o nieregularnym kroju, buty w wielu odcieniach i stylach, a także krótkie spódnice o niesymetrycznych kształtach.

– Tegorocznymi kolorami będą dla Ciebie żółty, ochra, fioletowy i jasnozielony. Odzwierciedlą one Twoją osobowość, entuzjazm i pobudzą Cię do działania. – Esperanza Gracia

Jaki styl dla Ryb?

Czasami wybierasz trendy minimalistyczne, czasami preferujesz delikatne i romantyczne stylizacje. Inspirujesz się wtedy stylem vitange bądź retro. Czasami lubisz też zaszaleć, uzupełniając swój wygląd plisowanymi spódnicami, kolorowymi marynarkami i koronkowymi bluzkami. Dodają Ci tajemniczości, którą skrywasz wewnątrz siebie.

– Pasują do Ciebie wszelkie odcienie fioletu i błękitu. Dodają Ci pewności siebie. Nie zapominaj o czerwieni, kiedy chcesz podkręcić atmosferę i rozpalić w sobie oraz innych gorące uczucia. – Esperanza Gracia

