Jesteś kobietą bardzo energiczną, a to bardzo pomoże ci podczas wykonywania wszystkich obowiązków, jakie ma każda mama. Jest tylko jeden minus. Nie umiesz do końca się wyluzować, położyć, nie myśleć o niczym i tak po prostu odpoczywać. Jeśli się tego nie nauczysz, zmęczenie już po kilku tygodniach macierzyństwa wygra.

Od swoich dzieci będziesz wymagać bezwzględnego posłuszeństwa, mimo że teraz, kiedy ich nie masz, wydaje ci się to niemożliwe. Będziesz też swoje pociechy za bardzo kontrolować, co może negatywnie wpłynąć na wasze relacje. Mimo to dzieci będą cię bardzo kochać, bo będziesz sprawiedliwą mamą, na którą zawsze można liczyć.

Będziesz dobrą mamą. Poradzisz sobie nawet z większą gromadką dzieci. Mimo to nie pozwolisz, żeby ktoś zamknął cię w domu na długie lata i kazał zajmować się sprzątaniem, gotowaniem i wychowywaniem dzieci. Możesz wybrać oczywiście taką drogę, ale tylko wtedy, gdy sama o tym zadecydujesz i będziesz czuła, że chcesz odpocząć od pracy.

Nie będziesz za bardzo ingerować w życie swoich dzieci. Dasz im wolną przestrzeń i obdarzysz je zaufaniem. Pamiętaj jednak, że one będą liczyć na większe zainteresowanie z twojej strony. Będziesz starała zawsze im pomóc, kiedy przyjdą do ciebie z jakimś problemem, ale ty też będziesz musiała czasem pierwsza do nich podejść i zapytać, co się dzieje.

Będziesz wspaniałą mamą, która nigdy nie narzuca swojego zdania, bo traktuje dzieci jak swoich przyjaciół. Zawsze wysłuchasz, doradzisz i zaakceptujesz ich decyzje. Mimo takiej postawy daleko ci będzie do bezstresowego wychowania. Kiedy będzie trzeba, krzykniesz.

Nie będziesz zapisywała swoich pociech na mnóstwo dodatkowych zajęć, które sama wymyślisz. To twoje dzieci będą decydować o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne chcą uczęszczać. Twoje podejście do macierzyństwa pozwoli dzieciakom poczuć się wartościowymi i pewnymi siebie ludźmi.

Nie będziesz się godzinami bawić ze swoimi dziećmi. To nie twoje klimaty. Będziesz wolała zająć się gotowaniem albo sprzątaniem lub czymkolwiek innym, byle nie zabawą ze swoimi pociechami. To nie znaczy, że w ogóle nie będziesz się nimi zajmować i nie będziesz dobrą mamą.

Mimo to będziesz chciała jak najszybciej uwolnić się od macierzyństwa całodobowego i wrócić do pracy. Nie będziesz bardzo wymagającą mamą. Jednak, jeśli nie będziesz się kontrolować, możesz stać się nadopiekuńcza. Mimo to będziesz świetnie motywować swoją pociechę do działania, dzięki czemu twoje dziecko niejednokrotnie będzie ci za to wdzięczne.

Będziesz mamą, której pociecha musi być najładniejsza, najmądrzejsza i najlepsza we wszystkim. Zapiszesz swoje dziecko na dużą ilość dodatkowych zajęć, a później będziesz się tym chwalić rodzinie i znajomym.

Nie lubisz sprzeciwu, więc tak też będzie w przypadku twoich dzieci. Będziesz dość surową a jednocześnie kochającą mamą. Nie będziesz wnikać w to, co myślą i czują twoje dzieci, co często może prowadzić do nieporozumień. Warto więc pracować nad swoimi relacjami z dziećmi i próbować ich wysłuchać oraz zrozumieć ich sposób myślenia.

Nie będziesz mamą, która większą część swojego czasu poświęca na pieszczoty dziecka, zabawę i rozmowę z dzieckiem. Bardziej będziesz się skupiać na materialnej stronie życia. Będziesz się martwić tym, czy zjadło śniadanie, czy jest odpowiednio ubrane i czy odrobiło lekcje. Twoja pociecha mimo to będzie się czuła kochana i ważna.

Jesteś dobrym i sprawiedliwym człowiekiem, a dziecko to dostrzega. Ważne też będzie dla niego to, że pozwalasz mu się rozwijać w jego własnym tempie i niczego mu nie narzucasz.

Jest mała szansa na to, że będziesz surową mamą i będziesz trzymać swoje dzieci na dystans. Ale z pewnością nie pozwolisz sobie wejść na głowę. Twoje dzieci będą czuły, że są dla ciebie najważniejsze, co da im siłę i podbuduje ich poczucie wartości.

Mamom spod znaku Wagi niewiele brakuje do tego, żeby być mamami idealnymi.

Będziesz bardzo opiekuńczą mamą. Nie pozwolisz, żeby twoim dzieciom działa się nawet najmniejsza krzywda. Będziesz starała się wychować swoje pociechy jak najlepiej, zrozumieć je i wesprzeć. Twoje dzieci nie będą sobie mogły wyobrazić lepszej mamy i rzadko będą na ciebie narzekać.

Jeśli będziesz miała wybrać między karierą a macierzyństwem, wybierzesz to drugie albo połączysz pracę i wychowywanie dzieci tak, by maluchy na tym nie ucierpiały. Będziesz chciała, żeby twoje dzieci były samodzielne już od najwcześniejszych lat, żeby były uczciwe i skupiały się w życiu na tym, co kochają.

Dla swoich dzieci będziesz raczej przyjaciółką niż mamą. Maluchy z mamą Strzelcem mają bardzo dobry kontakt. Dziewczynki, które będą twoimi córkami, mogą liczyć na to, że nauczysz je, jak być przebojowymi i świetnie prowadzić samochód. Poczujesz się w swoim żywiole dopiero, gdy dzieci będą nieco starsze. Wtedy będziesz mogła z nimi porozmawiać, bo maluchy będą cię nudzić i możesz chwilami tracić cierpliwość.

Prawdopodobne, że nie będziesz mogła się zdecydować, czy wybrać siedzenie w domu z dzieckiem czy pracę, bo co byś nie wybrała, nie będziesz do końca spełniona. Najlepiej, jeśli udałoby ci się połączyć pracę z macierzyństwem.

Będziesz bardzo wymagająca wobec swoich dzieci. Często maluchy nie będą mogły temu podołać. Będą się jednak bały sprzeciwić, bo w większości przypadków będzie kończyć się to kłótnią. Jednak mama Koziorożec nie będzie złą matką.

Bardzo dobrze zadba o to, żeby jej dzieci były odpowiednio wykształcone, dlatego nie będzie szczędzić pieniędzy na dodatkowe zajęcia. Będzie chciała dla swoich pociech jak najlepiej, choć nie zawsze jej metody się sprawdzą.

Będziesz mamą z głową pełną pomysłów, które twoje dzieci uwielbiają. Na pewno nie będą się z tobą nudzić. Niejednokrotnie zabierzesz swoje pociechy na wycieczkę, na basen, do kina, na zakupy.

Nie będziesz jednak mogła poradzić sobie w momencie, gdy maluch przyjdzie do ciebie z jakimś poważnym problemem. Często nie będziesz wiedzieć, jak mu pomóc. Musisz jednak pamiętać, że dziecko czasem nie przychodzi po rozwiązanie, a tylko po to, by je wysłuchać.

Będziesz mamą chodzącą z głową w chmurach. Będziesz kochać swoje dzieci bardzo mocno, ale możesz nie zauważać tego, że one potrzebują cię częściej i chciałyby, żebyś od czasu do czasu zeszła na ziemię. Wystarczy wspólny obiad, rozmowa czy zabawa, a poczują się ważne i zauważone.

Będziesz bardzo pomysłowa, za co twoje pociechy będą cię kochać. Jedynym twoim problemem może być to, że będziesz żyła wyobrażeniami, a nie będziesz zauważasz rzeczywistych problemów swoich dzieci. One potrzebują mamy w tym realnym świecie.

Tak naprawdę kobiety ze wszystkich znaków zodiaku nadają się na mamy, tylko każda z nich będzie inna i nad czymś innym będzie musiała popracować.

