Znak zodiaku - Waga

Waga dla wygodnego życia gotowa jest zrobić wszystko, nawet posunąć się do nieczystych zagrywek. Może sprawiać wrażenie zarozumiałej i aroganckiej. Jest pewna siebie i świadoma swoich pragnień. Osoby spod znaku Wagi cechują się dużą siłą przebicia, często piastują odpowiedzialne stanowiska. Mają dar zjednywania sobie ludzi, potrafią być miłe i przekonujące. Skrupulatnie dbają o własne interesy.

Reklama

Cenią sobie szczerość i uczciwość. Nie potrafią grać. Są zazwyczaj dobrymi szefami, a to dzięki temu, że rozumieją potrzeby innych ludzi i lubią wyciągać pomocną dłoń. Nie potrafią jednak sami skorzystać z pomocy, traktując ją jako rodzaj upokorzenia. Pragną dominować. Zazwyczaj są osobami utalentowanymi i błyskotliwymi, którzy budzą respekt i podziw.

W miłości osoby spod tego znaku najbardziej cenią sobie poczucie bycia kochanym oraz akceptowanym. Mają jednak tendencję podporządkowania się partnerowi, zatracając często najbarwniejsze przymioty swojej osobowości. Są romantykami, którzy cenią sobie przez całe życie miłosne rytuały jak: kupowanie kwiatów, romantyczne spacery we dwoje, kolacje przy świecach.

Kobieta spod znaku Wagi

Panie spod znaku Wagi mają wrodzony instynkt do lepszych rzeczy. Ubiór i rzeczy, którymi się otaczają, muszą być z najwyższej półki. Uwielbiają wszystko to, co wzniosłe: operę, muzykę poważną, ogółem sztukę w jej najwyższym wydaniu. Zachwycają się ludźmi, którzy osiągnęli życiowy sukces. Same dążą do tego samego.

Ich domy są pełne klasy i elegancji. Torebka Wagi pachnie wysublimowanym zapachem drogich perfum. Zawierając związki, bywa wyrachowana, kieruje się często prestiżem i zasobnością portfela swojego wybranka. Ma tendencje do wpadania w samozachwyt. Nie oznacza to jednak, że jest dla siebie pobłażliwa. Wręcz przeciwnie, wymaga od siebie zachowania na najwyższym poziomie kultury, dba o każdy szczegół swojego wyglądu zewnętrznego.

Mężczyzna spod znaku Wagi

Pan Waga ceni sobie ład, spokój i uporządkowanie. Całe swoje życie dąży do harmonii i równowagi. Jest wysmakowanym rozmówcą, który lubi dyskutować rzeczowo na różne tematy. Czasami trudno nad nim nadążyć. Ma zdolności dyplomatyczne oraz silne poczucie sprawiedliwości. Wszystkich ocenia tą samą miarą.

Reklama

Wstawia się za pokrzywdzonymi i walczy z niesprawiedliwością. W pracy jest sumienny i oddany. Zajmując stanowiska kierownicze jest dobrym szefem, otwartym na potrzeby swoich pracowników. Miewa czasami problemy z podjęciem decyzji, co odkłada na później. Bywa często i tak, że trudne zadania powierza swoim podwładnym, zamiast zmierzyć się z nimi samemu. W związku ceni sobie równouprawnienie, pragnie dać swojej ukochanej satysfakcję z bycia z nim.